Markíza v pondelok odvysielala predvolebnú debatu, na ktorej sa zúčastnili lídri strán s preferenciami nad 5 percent. Debatu moderoval Michal Kovačič (40), ktorý sa miestami riadne zapotil. Pre zaneprázdnenosť nám až teraz v rozhovore poodhalil zákulisie debaty i to, čo sa dialo po vypnutí kamier.

Išlo o veľkú a náročnú debatu, ktorá si vyžaduje poctivú prípravu moderátora. A na to aj na „pikošky“ zo zákulisia sme sa opýtali samotného Michala Kovačiča.

Máte za sebou náročnú predvolebnú debatu, kde ste mali mať najviac predsedov strán (pán Fico ani Pellegrini neprišli, pozn. red.). Ako dlho ste sa na to pripravovali?

– Naposledy som toľko textov naraz prečítal, keď som sa učil na štátnice (smiech). Len na túto finálovú debatu som musel prečítať 9 programov, pričom viacero z nich malo až dvesto strán, takže to dalo zabrať. Hoci medzi časťou politikov sa traduje, že tie programy už nikto nečíta, tak ja mám pre nich odkaz, že ja ich čítam. A bol som si v ten deň odbehnúť 8 kilometrov.

Moderátor Michal Kovačič. Zdroj: tv markíza

Divákov, samozrejme, zaujíma najviac zákulisie relácie. Prezradíte, čo sa dialo počas reklamných prestávok a po skončení relácie, po vypnutí kamier?

– Bolo zaujímavé vidieť naraz osem politikov, ako sa rôzne vyrovnávajú s tlakom, ktorý takáto diskusia logicky vytvára. Aj keď sú to všetko pomerne skúsení debatéri, bolo cítiť, že to neberú len ako jednu z desiatok debát v rade. Všetci sa ma počas reklám pýtali, aké témy budú v najbližšom kole, keďže taktizovali s časom. A potom sa väčšina išla na dve-tri minúty porozprávať s kolegami či hovorcami, ktorí boli pred štúdiom.

V štúdiu zaujali Andrej Danko a Boris Kollár, ktorí stáli vedľa seba napriek tomu, že je medzi nimi obrovská nevraživosť. Bol to zámer alebo ste mali nejaký špeciálny kľúč, kto bude pri kom stáť?

– „Špeciálny kľúč“ na to, ako budú hostia stáť, sme nemali (smiech). Bolo to veľmi jednoduché. Keďže som mal napozerané iné debaty, tak som vedel, kto bude na koho častejšie reagovať, tak som lídrov rozostavil podľa toho.

Osem politikov v štúdiu je náročný formát na sústredenie aj aktívne počúvanie. Vie vás niečo vyhodiť z konceptu?

– Už som si vyskúšal veľa rôznych formátov, ale debata s ôsmimi politikmi naraz je zatiaľ môj rekord. A na to, že sa so mnou majú chuť politici trochu konfrontovať, som zvyknutý. Je mojou úlohou to zvládnuť a presunúť ich späť k otázke, na ktorú chcem poznať odpoveď.

Aké reakcie ste mali od najbližších? Splnila debata vaše očakávania?

– Mám radosť z toho, že sme mali nielen obrovský počet divákov, ale že som dostal aj veľmi veľa pozitívnych reakcií, že sa im tá debata páčila. Išlo mi totiž o to odlíšiť ju od bežných politických relácií, kde sa riešia aktuálne témy týždňa. Je totiž jednoduché nechať politikov minúť si čas na ďalšie hádky o stokrát obohraných témach. Táto debata bola však finále kampane, v ktorej politici bojujú o dôveru voličov na celé štyri roky. A preto som chcel, aby bola najmä o programe a najdôležitejších problémoch, ktoré ľudí trápia. O zdravotníctve, o cenách potravín a energií či o vysokom deficite. Som rád, že to vyšlo.