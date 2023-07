Eva Džodlová, dnes už Rezešová, sa v roku 2002 stala Miss Universe SR. O 6 rokov na to sa vydala za Júliusa Rezeša, s ktorým majú syna Richarda. A manželom to spolu perfektne klape aj po toľkých rokoch.

Július Rezeš má štyri deti – z prvého manželstva má syna Alexandra a dcéru Editu, s druhou exmanželkou Lindou Rezešovou má dcéru Viktóriu. No a práve Richard, ktorého má s manželkou Evou, akoby otcovi Júliusovi z oka vypadol.

Manželia Rezešovci Zdroj: facebook/Eva Rezesova-Dzodlova

Rezeš a Džodlová si svoje áno povedali v roku 2008 v jednom z najromantickejších miest na svete, v metropole Francúzska. Samotný obrad sa uskutočnil v prítomnosti približne desiatich ľudí na tamojšej slovenskej ambasáde v Paríži. A manželia sú aj po toľkých rokoch stále zaľúbení ako na začiatku vzťahu. Svedčia o tom ich spoločné fotky, ktoré Eva pravidelne zverejňuje na Instagrame. No a podľa nich sa dá usúdiť aj to, že doma nudu rozhodne nemajú a jej bohatý manžel je aj za každú srandu. Pred pár dňami Eva pridala fotky, na ktorých obaja na selfie špúlia pery a Rezeš sa na jednej fotke snaží vystrúhať aj pózu podobnú jeho manželke. ,,Asi Ďusovi založím Instagram. Insta ústa musia byť," napísala so smiechom Eva. ,,Okamžite mu dám follow,. Influencer," reagovala pobavená Rezešova sestra Eva Varholíková.