Po nulových číslach na Slovensku sa počty nakazených koronavírusom opäť začali radikálne zvyšovať a poztivíne testy sa vyskytujú hlavne vo veľkých firmách. Pred pár dňami zaznamenali problém aj v súkromnej televízii. Najhoršie je, že sa nakazil človek, ktorý prichádza do kontaktu s moderátormi spravodajstva. Budú musieť ísť všetci povinne do karantény?

Na Slovensku pribudlo za sobotu 30 nových prípadov koronavírusu, celkovo tak evidujeme 2 596 pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19. A ako sme sa dozvedeli od nášho dobre informovaného zdroja, pred pár dňami potvrdili pozitívny výsledok z testu aj kameramanovi z televízie JOJ. Po tejto informácii nastala medzi známymi tvárami panika. Hlavne, čo sa týka moderátorov správ, keďže ide o kameramana spravodajstva. Začiatkom júla sa dokonca na pár dní do práce vrátila aj vážne chorá Aneta Parišková a pred kamery mala zasadnúť aj v priebehu augusta. Je tak otázne, či tak po tejto informácii urobí. Predsa len, v jej prípade je bezpečnosť na prvom mieste. „Zatiaľ nie je známe, kde sa kameraman nakazil. V utorok budeme vedieť, či je pozitívny niekto ďalší. Už desať ľudí z JOJ-ky je v karanténe,” povedal nám zdroj. Vedenie televízie je však pokojné, pretože všetko včas podchytili.

Kameraman jojkárskeho spravodajstva bol pozitívne testovaný na Covid-19. Zdroj: tv joj



„Od začiatku pandémie zaviedla TV JOJ maximálnu ochranu svojich zamestnancov. Okrem prísnej dezinfekcie priestorov, nosenia rúšok, merania teploty pri vstupoch do budovy a štúdií, ide aj o testovanie všetkých, ktorí sa zúčastňujú na výrobe, a dezinfekciu news roomu a iných ťažiskových priestorov germicidnými žiaričmi, aké sa používajú pri operáciách. Vďaka týmto prísnym bezpečnostným opatreniam a postupom sme odchytili jeden prípad pozitívneho výsledku testu na koronavírusové ochorenie. Okamžite sme urobili všetky kroky, ktoré vyžaduje Úrad verejného zdravotníctva SR vrátane nevyhnutnej karantény nášho spolupracovníka. Ten nemá žiadne príznaky ochorenia a čaká ho ešte druhý test, ktorý musí výsledok potvrdiť. Zároveň sme začali masívne testovanie našich zamestnancov, ktoré nepotvrdilo žiadny ďalší pozitívny výsledok,”reagovala hovorkyňa TV JOJ Lucia Kulihová. A keďže v televízii majú skutočne prísne opatrenia, aj práve vďaka nim sa prišlo na to, že jeden zo zamestnancov sa nakazil a našťastie sa na to prišlo včas. Oslovili sme aj Jána Mečiara a Ľuboša Sarnovského, no nikto z nich do uzávierky nereagoval.

