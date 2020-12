Už počas prenosu sa všetci dohadovali, kam si to po finále nasmerujú. Voľba bola jasná. Na obľúbené miesto Mária Riga, kam pozýval všetkých vypadnutých farmárov, do Modrého kocúra.

Aj keď sú momentálne všetky bary zavreté, farmári si to vybavili po svojom. Do Modrého kocúra prišli takmer všetci a začala sa bujará párty. Pilo sa, tancovalo a niektorí išli domov až po šiestej ráno… ,,Tak nakoniec sme šli do Modrého kocúra k Máriovi, kde boli aj ostatní farmári. Troška sme to oslávili, niečo sme popili, tancovali a vlastne som ešte nespala doteraz. Bavili sme sa až do samého rána,"priznala Xénia Martinovi Šmahelovi vo Farme X-Tra, ktoré sa natáčalo v sobotu ráno po finále.

Farmári to po finále roztočili u Modrého kocúra, kam ich zobral Mário. Žúrovali až do bieleho rána. Zdroj: Instagram