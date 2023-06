Po Jane Kallay Zeman sa po jej účinkovaní v najúspešnejšej markizáckej reality šou akoby zľahla zem. Kedysi akčná striptérka, ktorá sa netajila svojou ťažkou minulosťou, sa utiahla do úzadia, založila si vlastnú striptízovú agentúru a vysoké lodičky s erotickou bielizňou zavesila na klinec. Medzičasom sa stihla vydať aj rozviesť. Je mamou syna Janka. Na začiatku roka 2018 zažila hotové peklo, keď mala vážnu nehodu. Pred troma rokmi sa s fanúšikmi na Facebooku podelila o zdrvujúcu správu, že prišla o očakávané bábätko.

Takto vyzerala Jana, keď účinkovala na Farme. Zdroj: archiv J.Z.K

Verejnosti sa opäť pripomenula pred pár mesiacmi, keď prijala boxerskú výzvu od organizácie FNC. V ringu sa mala stretnúť s farmárskou kolegyňou Dagmar Kubinovou z Farmy 14. Zápas sa však pre Jankino zranenie zrušil, a celá dráma, ktorú dievčatá vyvolali drsnými poznámkami a provokovaním cez sociálne siete, upadla do úzadia.

V máji mala Kallayová absolvovať boxerský zápas, lenže sa zranila. Zdroj: archív J.K.Z

Jana nedávno prijala pozvanie do erotickej relácie K-fun na Rádiu Viva, ktorá je známa tým, že moderátory Docent Hormón (Mário Gotti) a Inžinier Vagimír (Alexander Štrba) rozviažu jazyk aj najtvrdším orieškom. Výrečná blondínka sa nenechala dlho lámať a o svojom súkromí prezradila viac ako dosť. „Stále patrím ošetrovateľkám koní pre ministerstvo vnútra. Dobré zážitky mám aj s koňmi, ale aj s policajtami,” prezradila a zašla ešte ďalej. „Mala som aj poslanca, bol z klubu Sme rodina. Takto pred voľbami by som aj mohla povedať, kto to je,” povedala so smiechom. Nakoniec však jeho totožnosť v relácii neprezradila. Upresnila iba to, že ide o istého Petra. My sme sa však s Jankou spojili a zistili, o koho presne ide. „Je to Peter Eőzse. (Okresný predseda za okres Komárno, pozn. red.). Aktuálne kandiduje za primátora Komárna.”

Jana Kallay Zeman si to v rádiu s Máriom Gottim a Alexandrom Štrbom poriadne užívala. Zdroj: Instagram @kfun_sk

Na otázku, či je jej priateľom, odpovedala: „On je teraz môj únikový východ. Pretrpela som s ním veľmi veľa, už je to 9 mesiacov. Okrem neho mám aj iných, nazvime to, kamarátov. Užívam si život, on mi nič nezakazuje, máme voľný vzťah. Ja mu tiež nič nezakazujem. Rešpektujem ho a nechávam mu priestor. Nežiarlim, pretože to nie je láska. Treba dôverovať. Je to môj taký partner-nepartner. Máme sa dobre, a to je hlavné. Ja mu doprajem, je to super muž. Nefotíme sa spolu, nemáme to za potrebu. Keď nemôžeme byť spolu, tak si aspoň voláme a píšeme. Na isté veci ideme pomaly, napríklad s deťmi, mám aj ja a aj on. Ešte sa však nestretli, i keď sa navzájom registrujú,” povedala nám.

Janka s bývalým manželom Jakubom. Zdroj: Facebook J.K.

Janka si v relácii servítku pred ústa nedávala ani ohľadom jej preferencií v spálni. „Najradšej mám polohu odzadu a partner by mal mať aspoň tých 18 cm. Pán poslanec mi stále navrhuje rôzne praktiky, ale tie mu dovolím až po svadbe.” S docentom Hormónom a Inžinierom Vagimírom ďalej vtipkovali o rôznych sexuálnych praktikách a návrhoch, Janka však priznala, že aktuálne „berie” len poslancov. Celý rozhovor zaklincovala odpoveďou na otázku, koľko mala v živote sexuálnych partnerov: „No, keď rátam celé ministerstvo vnútra (smiech). Neviem, nerátam to.”

Prečítajte si tiež: