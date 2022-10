Natáliu Kočendovú po novom štáb spároval s Martinom, s ktorým si mimoriadne sadla. „Som rád, že mám trochu pokoj. Furt sme tu na sebe nalepení a už som bol z toho unavený. Ja to tak dosť často mám, že keď niečo s niekým nadväzujem, tak odrazu mi nieže prepne, ale som taký, že prečo to tak je, či to chcem. Musím si to jednoducho rozmyslieť,” vyhlásil prekvapivo David. „Začína sa mi pomaly znechucovať. Tak to proste je. Chcel by som byť chvíľu sám, úplne akože sám,” pokračoval.

David povedal Natálii, že sa mu znechutila. Zdroj: VOYO

„Je odo mňa staršia, úspešná a ja som ja. Som na to hrdý, že je úspešná, ale ja ju nepoznám, nikdy predtým som o nej nepočul, nevidel som ju a aj toho sa trochu bojím. Mám extrémny problém s dôverou. Bojím sa stále toho, že to preskočí a zas budem sklamaný,” vyrozprával sa Hanke. Neskôr sa konečne otvoril aj samotnej Natálii. ,,Znechucovala si ma dnes a poviem ti úprimne, chcel by som asi niečo iné,” povedal jej a ona sa rozplakala.

Prečítajte si tiež: