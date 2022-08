V Teleráne nahradila Zuzana Čimová Adrianu Polákovú, no v rannej šou zotrvala iba desať mesiacov. Keďže si ju diváci mimoriadne obľúbili, v Markíze sa rozhodli, že ju v máji presunú ako moderátorku do Televíznych novín o 12. Po boku Matúša Krnčoka ju tak od júna vystriedala dlhoročná redaktorka spravodajstva Lucia Hlaváčková.

Novou moderátorokou večerných Televíznych novín bude od septembra Zuzana Čimová. Zdroj: TV Markíza

Čimová však natoľko presvedčila divákov aj vedenie Markízy, že už po pár týždňoch nasledoval ďalší kariérny postup. Kým mnohí ostrieľaní moderátori sa do hlavných správ nikdy nedopracujú, ona to „zmákla“ v rekordne krátkom čase. Do kresla Televíznych novín o 19. h si prvý raz zasadla v júli. Vedľa nej sa vtedy predstavil Daniel Očenáš.