Kapitáni jednotlivých tímov budú opäť Dano Dangl a Adela Vinczeová. A práve s Adelou bude súťažiť aj Iveta. Konflikt nastane hneď po tom, ako si Dangl kopne do druhého družstva. „Okrem toho, že podvádzajú, sú aj ‚samochválni‘,“ zareaguje Dano na druhý tím, ktorému prekáža, že sa podporujú a dopĺňajú. Nielenže ich hlasno skritizuje, ešte ich pomocou gestikulácie aj napodobní.

Na snímke Iveta Malachovská. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Je toto možné? Je toto možné? No počkaj, počkaj,“ ozve sa nahnevaná Iveta. „No pose*te sa. Čo je toto za šou? Ja chcem, aby to režisér zastavil,“ prekričí ju Dano. „A to hovorí ten, čo tu od začiatku rozpráva, že má zuby vyčistené, ‚ksicht‘ si musí prerobiť, uši zašiť,“ dodá nespokojná Iveta. „To som povedal?“ začuduje sa Dangl. Ako dopadne celá ich hádka, uvidíte už dnes o 20.30 na Jednotke.