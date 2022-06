Takýto koncert Bratislava dlho nezažije. Do nášho hlavného mesta zavítala partička rockerov kapela Red Hot Chili Peppers a spoločne to odpálili na festivale LOVESTREAM. Potom sa však stalo niečo, s čím ochranka rozhodne nepočítala!

Obrovská masa fanúšikov zo Slovenska, Česka či Maďarska sa už nevedela dočkať vystúpenia týchto legendárnych rockerov. A hoci spevák Anthony Kiedis už nie je žiadny mladík, ale má už 59 rokov, energiu, akú má on, nemajú zrejme ani o polovicu mladší muži. V druhej polovici vystúpenia Red Hot Chili Peppers však došlo k nečakanej situácii. Popri ochranke sa prešmykol jeden z fanúšikov a dostal sa dokonca priamo na pódium. Na ich hit Give It Away si pár sekúnd stihol aj šialene zatancovať. Vtedy k nemu nabehli ďalší SBS-kári a začali ho ťahať z pódia a popri tom ho zvalili na zem.

„Buďte k nemu mierny,“ poznamenal spevák Anthony, ktorý je očividne na takéto situácie za tie roky absolútne zvyknutý.