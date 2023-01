Beyoncé mala na sebe šperky, ktoré pochádzajú z dielne Slovenky žijúcej v Česku. Tie jej pripravila špeciálne na jej nedávne vystúpenie v Dubaji. „Čo to pre teba znamená, že práve Beyoncé mala na sebe šperky od teba?” opýtala sa jej Lenka Šoóšová. „Pre mňa to je úplne niečo najviac, čo sa mi mohlo stať. Ale aby som to uviedla na pravú mieru, korunku, ktorú mala Beyoncé, nebola moja práca, robila som 30 koruniek pre jej tanečnice, ale nakoniec ich mal na sebe orchester. Mala som tému, že to muselo ladiť s pódiom, ktoré bolo za ňou a boli to slnečné lúče,” prezradila šperkárka.

Speváčka Beyoncé. Zdroj: instagram beyonce

„To neprekáža, že to neoblo priamo pre Beyoncé, ona tvorí celok s tímom, čiže to je, akoby si to robila pre ňu,” povedala Šoóšová. Všetko sa zvrtlo rýchlo. „Okolo 1. 1. mi napísal stylista Beyoncé, vyslovene od nás chceli korunky pre tanečnice. Mala som na to tri dni, keď som robila vzorky, potom sa z toho vybrala jedna, ktorá sa im najviac páčila. Tá, ktorá korešpondovala aj s pódiom. Robili sme drobné úpravy, dala som tam hrebienky, mali podmienky, že to musí byť super ľahké a futuristické,” pokračovala. „Nemala som na to veľa času, tri dni som mala na navrhovanie, tri dni na výrobu a za štyri dni sme to museli poslať do Dubaja. Bola to pre mňa extrémna česť, z celej planéty si mohli hocikoho iného vybrať a vybrali si nás,” dodala.