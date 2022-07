Komička sa hrdo prezentuje ako scenáristka, moderátorka či žena kyprejších tvarov. A práve tie zohrali podstatnú rolu ako ďalší argument pre jej koniec v Silnej zostave, ktorej bola súčasťou. „Za rok spolupráce ma skúšali obliecť dve kostymérky, ktoré občas utrúsili poznámku či komentár na moju postavu. V závere spolupráce sa RTVS úplne dištancovala, čo budem mať v relácii oblečené, pretože sa údajne nenašiel nikto, kto by mohol a vedel pomôcť s oufitmi na moju postavu,“ posťažovala sa dávnejšie Šarmu Simona, ktorá si pre plnoštíhlu postavu zlizla nejednu štipľavú poznámku aj na sociálnych sieťach.

Komička Simona Salátová (vľavo) už nie je členkou relácie Silná zostava. Naposledy v nej figurovala 24. februára 2022. Zdroj: rtvs

Dokonca ju minulý rok verejne ponížil aj raper Rytmus. Na Instagrame zverejnil príbeh, v ktorom poukázal na Salátovej plus size krivky a jej fotku v zelených šatách ešte viac rozšíril. No a k nej napísal poriadne drsný popis: „Ľudkovia, buďme spolupatriční. Načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov.“ Tento jeho verejný prešľap odsúdila vtedy aj jeho manželka Jasmina Alagič a pred pár týždňami ho oľutoval aj samotný raper. „Simonka, prepáč mi. Nechcel som ťa takto uraziť. Chcel som rozosmiať ľudí. A mrzí ma to aj pred mojím synom, nechcem, aby bol takýto,“ kajal sa v českej relácii Real Talk.

Rytmus verejne ponížil stand up komičku Simonu Salátovú zo Silnej zostavy (vľavo). Okrem toho, jej na fotke pridal kilá. Zdroj: instagram

Paradoxne, najnovšie po Simone chmatla Markíza, ktorá práve na jej krivkách stavia. Služba Voyo prináša nový komediálny špeciál s názvom Simona donaha! Novinka, ktorá v júni viackrát vypredala hľadisko Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave, je prvým ženským stand-up comedy špeciálom na Slovensku a prináša pohľad do duše Simony Salátovej. Podľa jej vlastných slov ide o „striptíz duše“, počas ktorého sa zamýšľa nad telom, vzťahmi, feministkami, mužmi i turistikou. „Som plná očakávaní, aké to bude a ako to ľudia zoberú. Veľmi sa teším, že môžem práve ja ponúknuť možno trošku taký náhľad do toho, ako sa to robí na Západe, kde má stand-up comedy oveľa väčšiu tradíciu, a myslím si, že Slováci sú ľudia, ktorí sa radi smejú. Takže sme si pre špeciál vybrali dobrú krajinu,“ priznala.

A kým v RTVS mali problémy s tým, ako ju do relácie obliecť, v Markíze to vôbec neriešia. Na pódiu sa ukázala v obtiahnutých nohaviciach a nikto neriešil, či jej trošku nevykúka bruško. Všetky tri predstavenia si už teraz môžete pozrieť na Voyo. „Vy ste si kúpili lístky na moju šou Donaha a bola tam moja tvár. A odvážim sa povedať, že nielen tvár. Čo ste čakali? Lebo ak ste si čo i len trochu mysleli to, čo si ja myslím, že ste si mysleli, tak mi to vnuklo úplne iný typ zárobkovej činnosti a vôbec nie zle, lebo ja by som to vedela skombinovať. Ja by som sa vyzliekala, vy by ste sa smiali,“ aj takto si zo seba Simona uťahuje v novej šou.