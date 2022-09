Seriál z lekárskeho prostredia Druhá šanca sa od prvej časti stal diváckym hitom. Niet sa čomu čudovať. Charizmatického primára, ktorý prišiel o pamäť po hrozivej streľbe do hlavy, hrá Ján Koleník. A rovnako aj druhá séria je mimoriadne úspešná. V nej dostala šancu zažiariť ešte viac mladučká herečka Lucia Šimková (18), ktorá stvárňuje dcéru doktora Fabiána.

Sympatická Lucia, ktorá je v maturitnom ročníku konzervatória, sa v prvej sérii objavovala v epizódach iba sporadicky. Hrala dcéru Jána Koleníka (Andreja Fabiána) a Liv Bielovič (Adely Tibenskej). Možnosť naplno zažiariť dostala až v aktuálnej druhej sérii. Karolína Fabiánová nastúpila na interné oddelenie v Nemocnici Bezručova ako sekundárka. Jej postava tak má konečne oveľa väčší priestor.

V druhej sérii už hrá sekundárnu lekárku Karolínu Fabiánovú. Zdroj: TV Markíza

V seriáli pôsobí Lucia ako krehké dievčatko, no v súkromí sa vie aj ona poriadne vyblázniť. Dôkazom sú jej sexi fotky, ktorými sa pochválila na sociálnej sieti. S kamarátkou sa odviazali vo vírivke a pánom takmer padli sánky. Dievčatá v sexi bikinách sa navzájom dotýkajú, napodobňujú božteky a natierajú sa penou. Kto by to bol povedal, že sivá myška zo seriálu vie byť v reálnom živote takáto rebelka.

