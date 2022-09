Hneď v prvom kole sa na ženy premenili traja páni. Herec Karol Tóth, ktorý posilnil rady seriálu Druhá šanca, otec twinskinej dcérky Matúš Kolárovský a víťaz minulého ročníka Martin Klinčúch. Tóth predviedol šou ako Katy Perry a Kolárovský s Klinčúchom sa zahrali na sexice Rihannu a Shakiru. Diváci išli pri ich výkonoch do kolien, no oni sa usmievali doslova cez slzy. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že od momentu, ako všetkých zamaskujú, musia v náročných kostýmoch a maskách tráviť dlhé hodiny, až kým sa neskončí celé natáčanie. A chlapi prezlečení za ženy majú príšerné bolesti.

Premena na Katy Perry si tiež vyžiadala svoju daň. Zdroj: tv markíza

„Najťažšie za mňa bolo opustenie reality, keď som sa musel zmieriť s tým, že som niekto iný a v najťažšom prípade žena. Tancovať ako žena, spievať ako žena a vyzerať ako žena. K tomu aj zalepenie určitých partií, aby vyzeralo, že tam tie partie nie sú. To je kategória bolesti a nekomfortu sama osebe. Ešte ak sa k tomu pridala 7-hodinová maska, tak to bol už kompletný balíček z pekla,“ priznal Klinčúch. Svoje o tom vie aj Kolárovský.

„Moju premenu na Rihannu hodnotím dobre aj zle. Keď som zistil, že ku kostýmu patrí aj to, že si budem musieť svoje prirodzenie čo najlepšie a najprirodzenejšie ukryť a zalepiť... bolo to naozaj bolestivé, bola to naozaj fyzická bolesť. Bolelo ma nielen všetko to, čo si ľudia dokážu pod tým predstaviť, ale aj mechúr, lebo človek potom nemôže ísť na záchod, keďže je tam celý zalepený. Takže to bolo dosť nepríjemné,“ posťažoval sa Matúš.

Martin Klinčúch a Matúš Kolárovský ako Shakira a Rihanna. Zdroj: tv markíza

Aj „Katy Perry“ trpela. „Celé ‚náradie tam dole‘ som mal ‚tapeom‘ zalepené asi 10 hodín. Bolo to nepríjemné? Áno. Podarilo sa mi ísť na WC? Nie. V osobnom živote som džentlmen, ale v ten deň to pre mňa nebolo ani ‚gentle‘, no a ‚man‘ už vôbec nie!“ opísal premenu Karol Tóth.

Na ženu sa premení aj spevák Adam Pavlovčin. „Pri Due Lipe bol problém vyzerať krásne a žensky iba v ‚podprde‘. Podstúpiť celotelovú depiláciu bol základ, no a potom ešte proporčne zakamuflovať moje široké ramená tiež nebolo jednoduché,“ povedal Adam. A že páni si musia naozaj odtrpieť svoje, zrejme netreba mužom nijako extra vysvetľovať. Aby im v obtiahnutých ženských kostýmoch nebolo ich pýchu vôbec vidieť, svoju výbavu si musia lepiť smerom k zadku. A teraz si predstavte, že takto musia tancovať, spievať a následne bez možnosti odskočenia si na WC sedieť a dívať sa na kolegov niekedy aj desať hodín! Au...

