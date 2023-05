Kým mladučký spevák Matúš Kolárovský vychováva dcérku Neu s Veronikou Nízlovou, herec Victor Ibara trávi nežné chvíľky so svojou novou partnerkou Danielou Nízlovou. A teraz budú možno obaja hviezdami nového muzikálu. Režisér a choreograf Jaroslav Moravčík aktuálne pracuje na novej muzikálovej adaptácii kultovej filmovej trilógie Fontána pre Zuzanu. Legendárny príbeh o láske ožíva po 40 rokoch, pričom na jeho produkcii sa podieľajú aj ikonické osobnosti Vašo Patejdl a Dušan Rapoš. Kým prípravy na júnovú premiéru už pomaly vrcholia, režisér stále rokuje s hercami, ktorých by chcel vidieť ako sochára Picassa, do ktorého bola beznádejne zamilovaná „nemožná” Maja. A najradšej by bol, keby sa mu podarilo zlanáriť Matúša a Victora, ktorí by sa alternovali.

André Vícha ako Picasso v prvej časti trilógie. Zdroj: archiv