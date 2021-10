Slovensko od uplynulého pondelka nehovorilo o ničom inom ako o zadržaní Zuzany Plačkovej a jej muža Reného. Okrem toho príslušníci NAKA zasahovali na viacerých miestach v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. V rámci veľkej protidrogovej akcie zadržali 15 osôb. Medzi nimi aj bývalého reprezentanta v džude Tibora G., ktorý mal byť šéfom tejto organizovanej skupiny, či známeho podnikateľa Miroslava F. z Hlohovca. NAKA celkovo našla 9 kíl pervitínu aj laboratórium na pestovanie marihuany.

Zuzanu Plačkovú a jej manžela Reného sudca do väzby nevzal. Stíhaní sú zatiaľ na slobode. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Plačkovú a jej muža zobudila NAKA v pondelok v skorých ranných hodinách v ich byte v Ružinove. Prehľadali im byt, luxusné auto a oboch previezli do ich rozostavaného domu v Miloslavove, kde obhliadka pokračovala. Následne ich oboch previezli do CPZ v Galante a v utorok ráno previezli ich do Trenčína, kde výsluchy pokračovali. Už v ten deň sa objavili prvé informácie, že oboch obvinili z drogovej trestnej činnosti a z členstva v zločineckej skupine. Uplynulý štvrtok ich však sudca prepustil zo zadržania a o ich osude sa bude ďalej rozhodovať už tento štvrtok.

Kristína Kövešová počas zásahu NAKA. Zdroj: Tv Markiza

Pri tejto veľkej pondelkovej razii bola prítomná aj markizácka redaktorka Kristína Kövešová, ktorá o fungovaní zločineckej skupiny prišla v utorok porozprávať aj do Telerána. „Zločinecká skupina je veľmi veľmi závažné obvinenie, pri ktorom hrozí 15 až 20 rokov odňatia slobody. V každom prípade v rámci tejto razie figurovalo viacero známych mien. Boli tam ľudia z Hlohovca, o ktorých sa hovorí, že medzi nimi je údajná hlava celej skupiny, bývalý policajt, známy podnikateľ, ktorého len pred mesiacom prepustili, bol tam človek, ktorý bol spájaný s vraždou Vlčekovej, ktorej pozostatky boli nájdené v kyseline, takže bolo tam veľa mien, o ktorých sa hovorilo, že boli spájaní s podsvetím. Treba si však počkať, ako dopadne vyšetrovanie. Polícia si zatiaľ dáva veľký pozor, čo povie, lebo platí prezumpcia neviny,” povedala. Ako však taká zločinecká skupina funguje?

Kristína v akcii. Zdroj: TV Markíza

„Treba si uvedomiť to, že už keď sa hovorí o zločineckej skupine, tak väčšinou to býva v praxi tak, že elitní policajti na tom pracujú niekoľko rokov. Oni musia celú tú zločineckú skupinu a celú tú štruktúru odhaliť. Čiže musia zistiť, kto je hlava, kto je varič drog, kto predáva, kto distribuuje, je tam viacero možných scenárov, pretože jeden môže viesť skupinu, ďalší môže byť činný pre skupinu, ďalší môže pre nich predávať, ďalší môže sprostredkovať tabletky. V zločineckej skupine je veľmi veľa funkcií. To však zistíme neskôr, komu sa čo kladie za vinu,” pokračovala.

Moderátori však boli zvedaví, či môže NAKA nabehnúť iba tak k hocikomu. „Vždy musia byť nejaké dôkazy. NAKA vám nemôže urobiť domové prehliadky a zadržať ľudí bez toho, aby niečo nemali v rukách. To nie je iba o tom, že sa vyšetrovateľ rozhodne. Musia mať podložené dôkazy. Vždy to dozoruje prokurátor. Keď sa bavíme o zločineckej skupine, tak je to špeciálny prokurátor. Čiže by im neschválili len tak zadržať ľudí. Ale, samozrejme, stáva sa, že aj keď sú zadržaní, tak sa niekedy stane, že okej, ty budeš podozrivý, teba pustíme, ty budeš obvinený, ty ideš do väzby a ešte sa využíva aj taká vec, že keď sa niekto prizná a začne hovoriť, tak môže dôjsť k dohode o vine a treste a dostáva sa do pozície kajúcnika. Vtedy začne spievať,” dodala.

