19-ročný vizážista pochádza z východu, no už niekoľko rokov žije v hlavnom meste a rád sa obklopuje luxusom, ktorí mnohí môžu označiť za gýčový. Do toho zobral aj svojich hostí. "Poďte do môjho diamantového kráľovstva. Tento dom mám prenajatý, iba som si zladil doplnky do môjho štýlu," povedal o svojom bývaní. Aj keď nežije vo vlastnom, zútulnil si bývanie podľa svojich predstáv.

"Ken" Richard z Bez servítky sa rád oblieka a maľuje ako žena. Zdroj: tv joj

"Tento dom som si zariaďoval v luxusnom štýle. Čierne a strieborné doplnky. Toto je môj ďalší ochranca Karol (krokodíl, pozn. red.). Diamanty sú pre mňa najvyšší luxus a rád sa nimi obklopujem. Chcem upozorniť na tento diamantový luster, ktorý som vlastnoručne ja, s týmito nechtíkmi umýval a každý jeden diamant leštil a čistil," prezradil Richard, ktorý má na záhrade levie sochy.

Luxus má rad aj na sebe. "Nenalíčený nikdy nejdem von. Maľujem sa tri až štyri hodiny, aby som bol takýto krásny," povedal pred kamerami Bez servítky. Jeho doplnky sú zladené do striebornej, béžovej a čiernej, no v izbe na posteli má aj ružový vankúš v tvare srdca.

