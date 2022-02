Manželia Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný, Zlatica Puškárová a Patrik Švajda, Ján Kuric a Simonia Bubánová a aj partneri Nela Pocisková s Filipom Tůmom sa už dávnejšie rozhodli investovať do nehnuteľností. A hoci v nových domoch ešte stále nebývajú, postupne si ich zveľaďujú, aby sa mohli čím skôr nasťahovať. Koho stavby najviac pokročili od minulého roka?

Erika Judínyová a Števo Skrúcaný sa zobrali v apríli 2015 a v máji 2020 sa im narodila dcérka Ella. Budúci rok sa má rodinka konečne sťahovať do nového príbytku. Tesne po sobáši sa totiž rozhodli postaviť si dom v lukratívnej časti Bratislavy – rovno pod hradom. Doteraz v ňom však nebývajú. Plány im pred 4 rokmi narušil developer, ktorý v blízkosti ich pozemku začal stavať niekoľkoposchodovú bytovku. Prácu a vybavovanie vecí okolo stavby spomalili aj Erikino tehotenstvo a následná pandémia. Najnovšie im na pozemku pribudli stromčeky, trávnik na záhrade a bazén.

Erika s manželom Števom Skrúcaným by sa mali sťahovať tento rok. Zdroj: Profimedia

Úplne inak je na tom dom Nely a Filipa. Dvojica si vilu kúpila pred dvomi rokmi. Ide o viacpodlažný starší dom s veľkým pozemkom v bratislavskom Starom Meste, len kúsok od vládneho hotela Bôrik. „Dom sme hľadali zhruba tri roky. Chceli sme byť viac v centre Bratislavy pre dochádzanie do práce a škôl. Čaká nás však ešte dlhá rekonštrukcia,” povedala nám vtedy Pocisková. No odkedy ho kúpili, na dome veľké zmeny nenastali. Pravidelne je okolo pozemku pokosená vysoká tráva a burina, ale inak k veľkým zmenám nedochádza. Dvojica s deťmi býva v dome v Ivanke pri Dunaji a zatiaľ jej sťahovanie veľmi neponáhľa.

Nela a Filip zatiaľ bývajú v Ivanke pri Dunaji. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CWeIQIMsM4z/

Do nehnuteľnosti sa pred rokmi rozhodli investovať aj manželia Ján Kuric a Simona Bubánová. Konkrétne v roku 2015 si kúpili dom len niekoľko kilometrov od toho, v ktorom bývajú. „Pre túto lokalitu sme sa rozhodli preto, lebo tu už bývame a páči sa nám tu. Čo bude s druhým domom, to ešte nevieme,“ prezradila nám Bubánová. „Bude to moderný dom – s modernými technológiami,“ dodala. O svoju nehnuteľnosť sa dvojica patrične stará. Pri dome najnovšie pribudol tmavý kovový plot a je jasné, že niekto sa im stará aj o záhradu. Nasťahovaní v ňom však ešte stále nie sú.

Manželom Švajdovcom učaroval Trnavský kraj. V obci Zavar majú dlhé roky chalupu, kam chodievali s deťmi. Pred rokom sa tam však rozhodli kúpiť aj nový dom, kde budú tráviť voľné chvíle. „To máme taký spoločný dom, takže si to tu upravujeme. Je konečne jar, dávame si to dokopy. Nechcem sa k tomu viac vyjadrovať, pracujeme na ňom celá rodina,” prezradil minulý rok Zlatica. Najnovšie ich domček dostal novú fasádu slabo béžovej farby, vďaka ktorej úplne ožil.