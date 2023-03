Katka bola podobne ako jej súperky Tomášom očarená od prvého momentu. A keďže sa prezentuje ako speváčka, rozhodla sa, že mu zloží vlastnú romantickú pesničku, a tak mu priamo z očí do očí zaspievala. Vtedy sa to Tomášovi ešte páčilo a v prvý večer ju za to pri ceremoniáli obdaroval ružou. Postupne však svojou zasnenou povahou a neustálym spievaním začala ísť Katka na nervy nielen divákom, ale aj ostatným dievčatám vo vile. Situácia sa vyhrotila, keď Tomáš pozval Virgíniu na rande, no blondínka jej to prekazila bielou ružou, ktorú získala vďaka titulu Miss ruža.

Katka z Ruže pre Nevestu stavila v boji o Tomášovo srdce na svoj spev. Zdroj: Instagram/katytalan_

Tomáš, ktorý si pre Virgíniu pripravil adrenalínové rande - lezenie po skalách, ostal poriadne prekvapený. Namiesto Virgínie sa na rande objavila Katka. A dobrodružné lezenie po skalách sa odrazu zmenilo na muzikál. Blondínka neustále spievala a všetko rozprávala v metaforách. A to už začalo Tomášovi pekne liezť na nervy. Nevynechala ani svoj originálny hit „Len z výšky sa dívam“, na čo jej vyvolený otrávene zareagoval: „Spievať o tom, ako z výšky sa dívam, keď visím nad útesom, ma asi úplne neupokojovalo.“ Na konci rande jej dokonca nedal ani ružičku a zdôvodnil to tým, že mu podobná povaha vôbec nesedí.

"Ja som tu reálne z toho dôvodu, že chcem niekoho spoznať, niekoho s kým si viem predstaviť budúcnosť. Mám rád spontánnosť a jednoduchosť a niekedy mám pocit, že ty sa v každej jednej situácii snažíš otočiť na nejakú metaforu", priznal Tomáš ."Som proste takáto, som fakt umelkyňa a možno že iná ako ostatné ženy. Neviem či doposiaľ poznal nejakú speváčku alebo umelkyňu, tak mu to zasa neberiem, ale proste som taká", reagovala Katka.



Tomáš Tarr v šou Ruža pre nevestu. Zdroj: Instagram/tomas_tarr

"Mám rád ľudí, ktorí sú viac úprimní a proste sami sebou. Pri Katke som sa necítil sám sebou ani ja a to je dosť problém teda", zhodnotil na záver.



Promenáda v plavkách v Ruži pre nevestu - Katka Talanová. Zdroj: TV Markíza

O niečo ostrejšie však boli diváčky v komentároch. „Už dlho som sa necítila za niekoho takto trápne“, znel jeden z nich. „Dievča moje, prečo si tak otravné, prečo sa tak vnucuješ...veď necítiš a nevidíš jeho reakcie?“, napísala Eva. „Bolo mi trápne pri pozeraní tohto “rande”. Tomáš nemal jedného pekného slova na ňu počas rozhovorov. Prišlo mi, že bol dosť znechutený aj podľa jeho mimiky“, zhodovali sa. ,,Ona si to rande pomýlila s muzikálom, že všetky vety musela spievať," smiali sa diváci.