Pravidelnou súčasťou nedeľných Televíznych novín na Markíze je aj reportáž Jána Tribulu s názvom S Tribulom po horách. Diváci spoznajú mnoho krásnych tatranských lokalít a môžu sa inšpirovať zaujímavými túrami. Markizácky redaktor si na tatranské potulky pozval už mnoho známych Slovákov a najnovšie zlanáril aj Katku Koščovú s manželom a ich kamarátom.

Na túru s nimi išiel aj Katkin manžel Michal Pivovar a kamarát Daniel Špiner. Zdroj: Instagram katarina.koscova

,,Už túto nedeľu kamaráti – S Tribulom po horách. A budú tam aj dvaja mackovia – Michal Pivovar a Daniel Špiner,” napísala Katka, ktorá pridala aj fotky a vtipné video, ako jej počas natáčania krátkeho spotu s markizáckym mikrofón šmarili do tváre snehovú guľu. ,,Kto to šmaril? Môj muž alebo Špiner?” napísala so smiechom k videu. Ich túru uvidíte v nedeľu večer.

Prečítajte si tiež: