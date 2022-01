SuperStar sa stále teší veľkej obľube, no ošiaľ, aký nastal príchodom historicky tej prvej, sa už nikdy nezopakuje. Ako si na to spomínaš?

To, čo sme zažili my pred rokmi, to bola veľmi nafúknutá bublina. Už to také asi teraz nie je. Pamätám si moment, ako sme raňajkovali v hoteli a nahrnuli sa tam ľudia a začali búchať na okno. Až tak úzko nám z toho bolo. Vážili sme si to, najmä fanúšikov, ale vtedy toho bolo veľa. Normálne si pamätám, že sme mali ochranku. Nemohli sme nikde chodiť bez nej. Aj keď sme boli na turné, všade boli s nami. Dokonca aj na autogramiáde, jednoducho všade. Pripadalo nám to šialené.

Prihlásila by si sa do takejto súťaže ešte raz?

Nikdy som to neoľutovala. Pre mňa to bola skvelá štartovacia čiara. Vďaka tomu sa mi ľahšie otvárali aj dvere, keď som sa rozhodla robiť vlastnú muziku. Bola to super skúsenosť. Niektoré veci by som síce vynechala, ale bola to výborná skúsenosť. Spoznala som super ľudí a kolegov. Napríklad ako Peťo Núňez.

Stretávaš sa aj s ostatnými superstaristami?

S Peťou Humeňanskou sme sa poznali aj pred SuperStar, lebo sme obe z Prešova. Boli sme kamošky aj predtým. No keďže teraz žije v Bratislave, tak sa často nevídame. Keď sa s niekým stretnem, tak väčšinou je to na nejakých akciách, koncertoch alebo tak. Ale tak reálne sa stretávam len s Mirom Jarošom. Chodieva nahrávať do Prešova a stretávame sa. S ostatnými skôr tak čiastkovo na sociálnych sieťach. Máme každý iný hudobný žáner a nie je veľa možností na stretnutie a ani čas. Keď sme sa teraz po 17 rokoch opäť stretli, bolo to veľmi príjemné. Keď sme spoločne spievali aj tú našu pesničku, bolo to veľmi dojímavé, samu ma to prekvapilo. Bola som z toho až taká melancholická.

Venuješ sa aj niečomu inému okrem hudby?

Len hudbe. Tieto 2 roky sú také zvláštne, no stále sa viem uživiť muzikou. Môj manžel je môj manažér, takže celá rodina má príjem z tejto našej práce.

Vedia tvoje dve deti, že ty si historicky prvá slovenská superstar?

Aňa má 4 roky. Tá to má v paži, ona je teraz princezná. Ráno si chce dať na hlavu korunku a iné nerieši. Adam vie, lebo mu to niekto povedal, tuším bratranec. Nevie, čo je to však superstar. Tým, že nemáme televízor, nevie, čo to je. Vie, že spievam, lebo s nami chodí na koncerty.