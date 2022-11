Katka bola v marci v tíme so Zuzanou Smatanovou a divákom relácie Záhady tela doslova spadli sánky. V tom čase radikálne schudla a všetci, čo ju zbadali, neverili vlastným očiam. Na sebe mala krátke zelené šaty a legíny, v ktorých predviedla štíhle nohy ako nikdy predtým. Vyčesané vlasy do drdola to iba podčiarkli.

Katka Koščová bola v Záhadách tela aj v marci tohto roka. Zdroj: RTVS

Prešlo osem mesiacov a historicky prvá víťazka slovenskej SuperStar opäť prijala pozvanie do tejto obľúbenej relácie. V tíme bola tentoraz so speváčkou a tiež víťazkou speváckou šou Terezou Maškovou. A ani po mesiacoch sa nič nezmenilo. Katka vyzerá stále úžasne a schudnutú postavičku si udržuje aj naďalej. Recept, ako tak krásne zhodila, už síce viackrát prezradila, no moderátora Mariána Miezgu to opäť zaujímalo. „Začala som poriadne jesť. Začala som sa stravovať nutrične vyvážene. A že sacharidy škodia, je blud. Sledujem nutričných terapeutov, ktorí to naozaj vyštudovali a nieže nejakí výživoví poradcovia s dvojmesačným kurzom. A my potrebujeme prijímať všetko. Aj cukor, aj tuky, aj bielkoviny, aj vlákninu… Ja milujem pečivo, takže ja nemôžem byť bez sacharidov,“ vysvetlila. Viac už túto sobotu na Jednotke.