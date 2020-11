Podľa Katkiných slov to nebolo nič príjemné. „Skutočne je lepšie to nechytiť, lebo jednak váš zadok zažije stredovek - aj môj to zažil a cítite sa naozaj zle - a trvá to hrozne dlho a tá izolácia tomu tiež neprispieva,“ prezradila v jojkárskej šou Top Star Katka, ktorá sa nevyhla ani hnačkám.

Katke takmer všade robia spoločnosť jej psíky Tonya a Kaja. Zdroj: Archív K.K.

„Mala som všetko možné, zažila som, čo sa dá, našťastie, stále si myslím, že patrím medzi tých šťastných, ktorí nemali štyridsiatky horúčky a problémy s pľúcami. Nekašľala som až tak, aby ma dusilo. Ale únava, horúčky dva týždne, rôzne vyrážky, afty, brutálna bolesť svalov a kĺbov, únavový syndróm. Človek sa naozaj cíti, akoby fungoval na nejakú zástrčku, že ťa vytiahnu a vypnú a si v momente tuhá, že si tak slabá, že nedokážeš ani odpísať na esemesku,“ dodala na záver Knechtová, ktorá je rada, že je z toho vonku.

