Ešte predtým, než sa hostia pustili do večere, Katka vyrukovala s nečakaným prekvapením. Priniesla im na stôl živé červy. Jej súperi zostali totálne zdesení, znechutení a ich pohľad hovoril jasnou rečou.

Toto majú naozaj jesť? Ako predjedlo? Našťastie, Katka to v skutočnosti nemyslela vážne a živé predjedlo nahradila tradičnejším. Súťažiacim však nevoňal ani druhý pokus a krevetovým tatarákom si u nich nepolepšila. Napriek tomu, že z jej menu nadšení neostali, znova sa to rozhodla risknúť so živými „pochúťkami". Katka sa následne dušovala, že takéto jedlo by im naozaj nikdy nenaservírovala.



Ešte pred predjedlom priniesla Katka svojím súperom živé "dobroty". Zdroj: TV JOJ

Súťažiaci tak zostali hladní a dali jej patrične pocítiť svoju nespokojnosť. Bianka mala dokonca pripravenú aj záchranu - rezeň, ktorý si priniesla vraj „pre istotu".