Hasprová sa v spoločnosti vždy predvedie dokonalou vizážou, no s jej outfitmi to nie zakaždým dopadlo na výbornú. Muzikálová herečka sa po dlhšej odmlke predviedla na obrazovkách JOJ-ky, keď bola tajným hosťom v Inkognite. Po nakrúcaní priznala, že sa veľmi bála, že ju neuhádnu. Hasprová sa ukázala s rozpustenými vlasmi a v outfite, v ktorom by ste ju zrejme nečakali. Brunetka stavila na farebné kimono s nohavicami až po zem, spod ktorých jej nebolo vidieť ani topánky. Celé to vzbudzovalo dojem, akoby vyšla v pyžame. Katarína však týmto netradičným outfitom zatienila aj štýlovú Studenkovú.

Katarína Hasprová prezradila detaily svadby v markizáckom Teleráne. Zdroj: TV MARKÍZA