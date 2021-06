Katka Brychtová, ktorú si diváci najviac obľúbili vďaka relácii Pošta pre teba, už niekoľko rokov aktívne pomáha charitatívnej organizácii Úsmev ako dar. Aj preto nemohla chýbať na nedávnom Najmilšom koncerte roka, na ktorom sa predstavilo mnoho detí z detských domovov. Akciu opäť moderovala. „Ja už to beriem ako súčasť mojej roboty a života. Spoločne spolupracujeme viac ako 20 rokov. Teším sa z toho, že tu môžem byť. Deti ma vždy nabijú pozitívnou energiou a mám tu aj mnoho kamarátov. Je to pre mňa taký života budič,“ prezradila nám Katka, ktorá nás prekvapila tým, že v minulosti uvažovala aj o adopcii.

Na snímke Emma Tekelyová, Katarína Brychtová, Zuzana Vačková Zdroj: EMIL VAŠKO

„Keď sedíte a pozeráte sa na tie decká, veľmi sa vás to dotkne. Sama som nad tým uvažovala, keď som bola mladá, že by som si dieťatko adoptovala. Ale potom som si uvedomila, že prostredníctvom svojej práce môžem pomôcť viacerým. Pravidelne sa zúčastňujem na charite, písala som aj diplomovku o detských domovoch a som rada, že aj iným spôsobom môžem byť nápomocná a užitočná – možno aj viac, akoby som doma jedno adoptované dieťa vychovávala. Obaja s manželom máme povolania pohlcujúce čas, takže by to bolo náročné,“ dodala.

