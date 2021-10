Karin a Peter si svoje áno povedali len nedávno. Následne si užili medové týždne v Tatrách a podľa fotiek bolo jasné, že si to tam poriadne užili. Ochutnali rôzne špeciality, poriadne sa zabavili, vytancovali a užili si aj vo vírivke.

Karin Majtánová si užívala medové týždne s manželom. Zdroj: instagram.com/majtanovak

No a teraz sa manželia pochválili záberom z ich spálne. "Zvažovala som, či pridať aj takúto foto… ale keďže veľa pre mňa znamená a chcela by som podporiť všetkých, ktorí sa ľúbia, alebo sa ešte len hľadajú, tak to urobím. Priatelia, je super prebúdzať sa vedľa niekoho, koho milujete. Nezanevierajte na život, na osud ani nič podobné. Oplatí sa vstať a vykročiť šťastiu naproti. Dovoliť si milovať a byť milovaný," napísala Karin k fotke.