Karel Gott (†80) začal s Ivanou randiť v prvej polovici v roku 2000. Na Bertramku však chodila prvé dva roky iba na návštevy. Síce tam často prespávala, ale inak bývala inde. V stredu, 14. júla, by Kája oslavoval 82 rokov. Pozrite sa, ako to v jeho vile vyzeralo.

Bol to byt na Břevnově, ktorý jej Gott údajne kúpil. Karel mal pred Ivanou množstvo mileniek. Najbližšie ku kľúčom k vile Bertramka mala v roku 1999 Slovenka Marika Sörösová, s ktorou sa chcel Gott oženiť. Ale po jeho 60-ke sa s ňou pre jej veľkú žiarlivosť rozišiel. A tak sa prvou spevákovou priateľkou, ktorá dostala od slávnej vily kľúče, stala v roku 2003 (tri roky po začiatku ich vzťahu) Ivana Macháčková.

Ivana Gottová v dome Bertramka. Zdroj: Ahaonline.cz

No hneď, ako sa po presťahovaní v konzervatívne, ale inak veľmi draho zariadenom dome rozpozerala, začala v ňom všetko meniť. Nový nábytok, parkety, maľovka... Ako prvé však musela ísť preč veľká sedačka, ktorá toho zažila a zažila. Maestro bol totiž obrovský milovník a všetky svoje milenky si vodil do slávnej Bertramky. Ivana tak s hrdosťou neskôr pózovala na úplne novej koženej sedačke. A Karel? Všetkému sa dobrovoľne podvolil! Už v tom čase začala Bertramka hovoriť Ivane pani domu. No a v roku 2016, po 40 rokoch, zmenila vila majiteľa. Práve vtedy ju spevák, ktorého začali trápiť veľké zdravotné problémy, celú prepísal na svoju manželku.

