V žiadnej rodine nie sú ideálne vzťahy. Svoje o tom už dlhé roky vedia aj súrodenci Kamila Magálová a Marián Slovák, medzi ktorými panovala obrovská nevraživosť. A hoci Slovák celú kauzu odmietol akokoľvek komentovať, na verejnosť predsa len zo zdrojov prenikli isté prekvapivé informácie. Za všetkým mal byť hlavne rozvod ich rodičov. Obaja ťažko znášali, že otec opustil mamu a založil si novú rodinu. Matka sa cez to nevedela preniesť a nervovo sa zrútila. Hoci obaja súrodenci na otca najprv zanevreli, herečka svojho chorého otca na sklonku života doopatrovala. Slovák sa však nedokázal zmieriť s tým, že Kamila podala pomocnú ruku človeku, ktorý zničil vlastnú rodinu. Dusnej atmosfére nepridalo ani to, ako sa Magálová zachovala k ich spoločnej babičke.

Na snímke: Kamila Magálová. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Kamila mala babičku doopatrovať a získať po nej časť dedičstva. Stará pani však skončila v starobinci,“ prezradil pred rokmi hercov kolega z divadla. „Kamilu som odstrihol zo svojho života, akoby už ani nebola moja sestra,“ vyjadril sa v minulosti. „So sestrou to bol pre mňa bolestný rozchod. Je to už od sedemdesiateho piateho či sedemdesiateho šiesteho roku. Na túto tému nechcem podávať informácie. Je to Pandorina skrinka moja a našej rodiny,“ reagoval raz Slovák v týždenníku PLUS 7 DNÍ.

Na meno si však nevedeli prísť aj pre mnoho iných dôvodov. Naťahovali sa aj o byt zdedený po starých rodičoch a ďalším kameňom úrazu mal byť Kamilin vzťah k Eve Matejkovej – herečke, ktorú si Marián vyvolil za manželku. Údajne ju nechcela prijať do rodiny. Manželia sú spolu šťastní 47 rokov a súrodenci sa takmer rovnako dlhý čas navzájom vyhýbali.

Herec Marián Slovák. Zdroj: Robo Hubač

Keď sa v roku 2012 Magálová rozvádzala a dokonca skončila v nemocnici, viacerí verili v to, že aspoň toto súrodencov prinúti, aby spolu komunikovali a našli si k sebe cestičku. „Práve jej manžel Slavo Magál bol prekážkou a veľkým tŕňom v oku Mariánovi a jeho manželke Eve Matejkovej. Nerozumeli si s ním,“ tvrdil náš zdroj. K uzmiereniu však ani vtedy nedošlo. A to dokonca ani vtedy, keď vo februári 2013 dostal Marián Slovák mozgovú príhodu.

Ideálny pár: Slovák a Matejková sú prototypom šťastného manželstva. Zdroj: archív

Veľký zlom v ich vzťahu nastal až teraz. Kamila má dcéru Danielu, syna Martina a vnúčatá a veľkú rodinu má aj jej brat Marián. Ten má okrem synov Stanislava a Samuela aj dcéru Svetlanu, ktorá žije s rodinou v Brne. A práve vďaka nej si k sebe súrodenci opäť začali hľadať cestu. Kamila, ktorá po rokoch prestala moderovať Tajomstvo mojej kuchyne, začala čoraz častejšie cestovať za svojou neterou do Brna. „Keď sa stretneme, pozdravíme sa a prehodíme pár slov. Predsa len, tie dievčatá spájajú nielen nás, ale aj celú rodinu,“ prekvapil novinkou herec v časopise Rytmus života. „Prepáčte, ja sa k tomu viac vyjadrovať nebudem. Pekný deň,“ povedal nám herec. Magálová sa do konca uzávierky nevyjadrila. Ako sa hovorí, čas skutočne vylieči mnohé rany a zrejme to platí aj pre rozhádaných súrodencov.

