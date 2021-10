Vyskúšať šťastie do SuperStar prišla aj krásna 19-ročná Košičanka Angelika Sofia. Hneď, ako sa postavila pred porotu, Marián Čekovský priznal, že sa roky poznajú. Pomôže jej to k postupu?

Angelika Sofia spievanie miluje. „Hudbe sa venujem od malička, ale vôbec nie profesionálne. K hudbe ma priviedol môj otec,” povedala o sebe na úvod krásna dlhovláska. Keď predstúpila pred porotu SuperStar, Marián Čekovský sa okamžite ozval: „Tu by som sa rád priznal, my sa so Sofiou poznáme. Ako je to už dlho?” reagoval Čeky. „Asi od mojich ôsmich… Ja mám 19, tak asi 11 rokov? Vtedy si hľadal deti do svojej tolkšou Čeky Point a cez známeho sme sa spojili,” objasnila všetkým nádejná speváčka.

Angelika Sofia sa s Čekym pozná dlhé roky. Zdroj: tv markíza

„Áno a spievala si tam a ja som sa tam rozplakal. Spieva tak, ako budete počuť,” hrdo povedal Čeky kolegom. Angelika Sofia zaspievala krásnu pieseň o mame a dvom mamičkám Monike Bagárovej a Patricii Pagáčovej až zvlhli oči od dojatia. Radosť však netrvala dlho. Od Paľa Haberu a Leoša Mareša prišla studená sprcha. „Nemôžem si pomôcť, je to dobré, ale ja ťa vidím stále na jednu skvelú vokalistku,” nepotešil ju Habera. Mareš bol však oveľa drsnejší. „Som smutný. Mňa to vôbec nepresvedčilo, že by som mal povedať áno. Ja by som ťa už viac počuť nechcel. Myslím, že sme tu mali oveľa viac lepších speváčok a nemáš proti nim šancu. Vôbec,” naložil jej Leoš. Ako to s ňou dopadne a či postúpi ďalej, uvidíte už dnes večer na Markíze. Diváci si však určite pamätajú, že len nedávno porotcovia posunuli ďalej súťažiaciu, ktorá síce neohúrila, no bola to známa Moniky Bagárovej.

