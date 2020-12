„Z dnešnej filmovačky mojej relácie Čo chutí Justinovi," napísal k fotke z 10. decembra Topoľský na svojom profile na Facebooku, na ktorej pôsobil spokojne a šťastne. Nič nenasvedčovslo tomu, že by mal nejaké ťažkosti. Bol plný života a odhodlaný pracovať. Začínal totiž natáčať vlastnú gurmánsku reláciu. Viacerých častí sa však už, žiaľ, nedočkal. Čo bolo skutočnou príčinou jeho náhlej smrti, však zatiaľ nie je známe.

Ešte nedávno si takto užíval s priateľmi. Zdroj: archív

Štvrtok 17. decembra absolvoval test na koronavírus, o ktorom sa zveril na Facebooku. Ten mu, žiaľ, vyšiel pozitívny. Ešte v ten deň podľa našich informácií volal so svojou dobrou kamarátkou, ktorej sa zveril, že je pozitívny a že ho zrazu začal trápiť silný kašeľ. A tak sa vybral do nemocnice. Na druhý deň Slovensko obletela šokujúca informácia, že Justin zomrel. Topoľského v minulosti sužovali zdravotné problémy, keď rapídne schudol po tom, ako výrazne pribral. Vtedy sa dokonca skloňovalo aj slovo rakovina, no zákernú chorobu nemal. Topoľského váha odvtedy kolísala. Podľa našich informácií ho však posledné mesiace trápili ťažkosti s obličkami a mal aj iné zdravotné problémy.