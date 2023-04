Roman patrí k stáliciam Telerána, a tak môžu diváci pozorovať jeho premeny pomerne často. Pred pár rokmi sa vo veľkom riešilo, že radikálne schudol a najnovšie je na pretrase jeho účes. Moderátor nielenže zhodil fúzy a bradu, ale vyhral sa aj s vlasmi, ktoré mnohým divákom pripomínajú štýl nášho známeho hudobníka.

Roman patrí k dlhoročným moderátorom markizáckeho Telerána. Zdroj: Instagram/romanjurasko

„Dal to na Lučeniča" napísala istá Ľudmila. My sme chceli vedieť, či je s novým výzorom spokojná aj jeho Diana. „Medzi našimi známymi skôr ako ,na Lučeniča' prevláda názor, že sa podobá na Johna Wicka v poslednom filme, čo si myslím, že je celkom v pohode,” zavtipkovala.







Diana a Roman sa v novembri 2019 zasnúbili. Zdroj: instagram.com/dihager

„Takže mne to vôbec neprekáža a páči sa mi na ňom práve to, že si nerobí ťažkú hlavu z toho, že by sa mal držať konvencií. Niečo sa mu zapáči a cíti sa v tom komfortne, tak aj mne sa to zdá veľmi fajn,” povedala nám.



V otázke imidžu si s Romanom žiadne hranice nekladú. „Takisto aj on takto pristupuje k mojej zmene a za to mu ďakujem, že nemal predsudky a nejako extrémne ma neodhováral, aby som si nechala dlhé vlasy”.



