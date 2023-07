RTVS ešte na začiatku januára odštartovala novú reláciu Traf to! s moderátorom Jurajom Šokom Tabačkom (44). Tá nahradila obľúbené 5 proti 5 aj s Andrejom Bičanom (48), ktorý bol dlhé roky jeho súčasťou. Šoko však najnovšie po pol roku dostal stopku. Od jesene ho nahradí s novým formátom Martin Nikodým (52). Kam povedú kroky Tabačka?

Zábavná relácia Traf to! sa sotva udomácnila na obrazovkách a už po pol roku sa skončila a s ňou aj jej moderátor Juraj Šoko Tabaček. „RTVS zazmluvnila jednu sériu relácie Traf to!, ktorá sa skončila odvysielaním poslednej premiérovej epizódy 30. júna 2023,” povedal nám pred pár dňami PR manažér RTVS Filip Púchovský. V momente sa naskytla otázka, či sa na obraz nevráti Andrej Bičan, ktorý v decembri 2022 skončil po dlhých 15 rokoch s reláciou 5 proti 5. Žiaľ, návrat Bičana sa nekoná. Aspoň nie od septembra.

Šoka nahradí od septembra Martin Nikodým s novou reláciou. Zdroj: RTVS

Tabačka totiž nahradí nový formát, ktorý bude moderovať už podľa medializovaných informácií Martin Nikodým. Ten tak dostal nový lukratívny kšeft, keďže relácia sa bude vysielať denne. „Do jesennej vysielacej štruktúry pripravuje RTVS novú vedomostnú súťaž orientovanú na všeobecné vedomosti o Slovensku a Európe s názvom Všade dobre, doma naj, ktorú budú môcť diváci sledovať denne, od pondelka do piatka, podvečer. Moderátorom relácie bude Martin Nikodým, ktorý má bohaté skúsenosti z podobného typu programov, ktoré určite zužitkuje aj v pripravovanom formáte,” povedal PR manažér RTVS Filip Púchovský.

Šoko aktuálne pôsobí v relácii S úsmevom po Slovensku. Zdroj: RTVS

„RTVS ďakuje tvorcom relácie Traf to! aj moderátorovi Jurajovi Šokovi Tabačkovi za príjemnú a profesionálnu spoluprácu. Je veľmi náročné presadiť sa s pôvodným autorským námetom a tomuto tímu sa to podarilo,” pokračoval. Koniec Traf to! však neprináša aj koniec Tabačka v RTVS, ako sa v utorok objavilo v médiách, že Nikodým ho vytlačil z RTVS. Herec a moderátor aktuálne figuruje v novej sérii S úsmevom po Slovensku.

„Juraj Šoko Tabaček rozhodne v RTVS nekončí. Počas celého leta sa na televíznych obrazovkách objavuje aj v premiérových častiach obľúbenej cestovateľskej šou S úsmevom po Slovensku, každý štvrtok o 20.30 na Jednotke. RTVS s ním plánuje spoluprácu aj do budúcna,” vysvetlil nám Púchovský. O čo konkrétne presne pôjde, televízia zatiaľ nešpecifikovala.

