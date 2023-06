Juraj Lelkes (71), slovenský Alain Delon, prijal pozvanie do šteklivej relácie K-Fun, kde otvorene porozprával o tom, ako im to so Sisou Sklovskou (57) funguje v posteli. Budete len ústa otvárať!

Erotická relácia Rádia VIVA s názvom K-Fun je známa tým, že moderátori rozviažu jazyky každému z hostí. Hostia sa tak každú stredu o 22:00 rozkokošia a prezradia viac než dosť. Najnovšie si Docent Hormón (Mário Gotti) a Inžinier Vagimír (Alexander Štrba) do štúdia pozvali manžela opernej divy Juraja Lelkesa.

Narodeninová párty TV JOJ v reštaurácii Aušpic. Na snímke Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes. Zdroj: MARTIN DOMOK

Juraj spomínal na svoju mladosť, hovoril o svojej prvej erotickej skúsenosti a na svoju prvú lásku. Moderátori sa z Lelkesa snažili vymaniť aj informácie o jeho dvoch bývalých manželkách, avšak bez odpovede. "Na našej svadbe so Sisou sa ma mladá redaktorka spýtala, prečo som sa predtým dvakrát rozviedol. A ja som odpovedal, ´Krásna dáma, ako by som si dnes mohol zobrať ženu mojich snov, ak by som sa predtým nerozviedol?´ A odvtedy sa ma na to už nikto nepýtal," povedal so smiechom Juraj.

Do relácie K-fun prijali pozvanie Juraj Lelkes a Janka Kallay Zeman. Zdroj: Instagram @kfun_sk

Keď sa energického Lelkesa pýtali na aktuálnu manželku a ich súkromie, najprv sa zdráhal. Nakoniec ho však nalomili a prezradil: "Ja milujem svoju manželku a nemôžem len tak hocičo hovoriť. Jedno vám ale prezradím. Keď sme ešte neboli manželia, boli sme na dovolenke na Bali. Úžasný rezort, obrovský balkón, na ktorý nebolo z dola vidieť. Sisa sa tam opierala o zábradlie úplne nahá. No a ja som prišiel k nej a už bolo. Lenže dole stáli nejakí ľudia, ktorí jej kývali, lebo si mysleli, že ona kýva hlavou na nich. (smiech) Odvtedy nikoho toľko nezdravila." Dodal, že mladým mužom by odkázal iba jedno: "Urobte radosť najprv žene, až potom sebe!" Už je teda jasné, ako to u nich v spálni vyzerá. Sisa je rozhodne šťastná žena!

