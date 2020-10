S novým mesiacom prichádzajú aj ďalšie opatrenia. Na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí. Nariadenie, ktoré v stredu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, bude platiť pre športové a kultúrne akcie i omše. Väčšina umelcov s nariadeniami nesúhlasí a má obavy, čo s nimi bude.

Herec Juraj Kemka. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Tu je jasné to, že pán premiér Igor Matovič prijal opatrenia na 50 ľudí, keď to môže fičať. Ale podľa všetkého sa Matovič - a nie tak on, ako ostatní - nezaoberali tým, ako divadlo ako také funguje. To znamená, že tam nemôžu a nebudú hrať len 2 herci a ďalší 48 ľudí budú diváci. Divadlo má nejaký mechanizmus s viacerými ľuďmi. Keď hráme predstavenie v Astorke, ľudí okolo toho je tak 30-35. Teraz tie čísla len tak strieľam od buka. Pri počte 50 ľudí vrátane hercov a všetkej techniky, hostesiek a garderobierok či maskérok, je to nemysliteľné,“ reagoval Juraj Kemka.

Lásky jednej plavovlásky je názov predstavenia, ktoré práve premiérujú v divadle Astorka. Zdroj: Ctibor Bachratý

Po internete teraz koluje video, ako si herec ešte v roku 2012 v markizáckej Partičke „kopol“ do ešte v tom čase poslanca Matoviča, keď ho v rámci scénky opisoval Robovi Jakabovi, ktorý mal seba uhádnuť, že je Matovič. „Nedokážeš nič! Nič si nedokázal, iba sa presúšaš s tým zemitým pred kamerami!“ opisoval Matoviča Kemka. „A prečo ma pozerajú ľudia v TV, keď nič nedokážem?“ pýta sa v hre Jakab. Na to mu Kemka odpovedal. „Lebo ľudia sú sprostí. Kemka akoby už pred 8 rokmi tušil, čo nastane na politickej scéne a dnes ešte viac pritvrdil.



„Mne z toho vyplýva len jedno, že nikto tam nerozumie, ako kultúra a divadlo funguje. Premiér mal čas, aby sa na toto celé pripravil. Bol čas apríl, máj, jún, júl, keď sa na to dalo pripraviť. Určite sa dalo komunikovať aj s kultúrnou obcou, ako to celé funguje. No on to plošne zavrel. Z toho mi vyplýva, že sa tomu cez tie mesiace, keď bol na to čas, vôbec nevenovali,“ dodal na záver sklamaný Kemka.