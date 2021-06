Julo Viršík posledné roky moderoval hitparádu Twentyfive na Rádiu Expres. Celý víkend po jeho smrti si jeho najobľúbenejšie hity pripomínali jeho kolegovia, ktorí sa s poslucháčmi delili o príhody, ktoré s Julom zažili. A že ich bolo požehnane… Pri niektorých mnohým tiekli slzy, pri ďalších ste sa museli poriadne smiať. Jula ľudia skrátka milovali. Pripomeňte si s nami aspoň časť z jeho búrlivého rádiového života, o ktorom čo-to porozprávali jeho kolegovia. Julo bol skrátka iba jeden.

Julo Viršík bol naša rádiová legenda. Zdroj: YouTube

„To boli zlaté časy. V 90. rokoch sa z podnikov chodilo priamo ráno do štúdia a ranná šou Veselé dobré ráno išlo len taký fukot,” priznal moderátor Rasťo Očenáš.

„Pamätám si, keď v Rádiu Koliba mala naša šéfka, Monika Beňová, narodeniny. Bola to vtedy veľmi mladá dáma, tuším 25-ku oslavovala. Oslavovali sme to v našom motorkárskom podniku a, samozrejme, Julo oslavoval tiež. Ale čo bolo zaujímavé, že Julo zabudol, že ráno vysiela. Viem, že ja som vtedy vysielal po ňom, no jeho ranné vysielanie som nepočul. Prišiel som do rádia, vidím, že za mikrofónom nie je Julo, ale Braňo Boháčik. Julo rannú šou tiež v podstate vysielal, ale iným spôsobom (smiech) - spal pod cédečkami. Ležal v štúdiu, no Braňo dostal šancu, snažil sa. Julo sa jednoducho vedel zabávať,” povedal historku spíker Mirec Babjak.

Na pohrebe bol aj jeho kolega Mirec. Zdroj: MATEJ KALINA



„Jeho špecifický hlas bol legendárny, vždy každý vedel, že to je Julo. Nikto sa pri ňom absolútne nemohol pomýliť. Ďalšia vec, že sme často čakali na Julove príbehy, do jeho neskutočného podmazu, ktoré vždy čítal. Volali sme to ‚Tenkrát po prvé‘. Okrem kameňákov tvorila jeho hitparáda aj príbehy,“ povedali bývalí kolegovia Mirec a Rasťo Očenáš.



V roku 2017 Julo totálne odrovnal jednu poslucháčku, ktorá sa mu dovolala do hitparády a chcela si dať zahrať pesničku. „Háj, háj, háj,“ ozval sa Viršík. „Ja počúvam Twentyfive,“ odzdravila ho Ivana. Viršík ju začal tradične spovedať a opýtal sa jej, čo je vlastne zač a čomu sa venuje. „Venujem sa, dá sa povedať, modelingu a zúčastnila som sa aj na súťaži Fotomodelka Európy. Nie je to však taká typická súťaž krásy, kde musí byť dievča vysoké. U nás nezáleží, či je baba vysoká a ani dokonca to, koľko má rokov. Hlavne, že je fotogenická,“ pochválila sa poslucháčka Ivana. „Tak to by ste sa skôr mali volať Elán, oni spievajú, že na mene nezáleží a ani na veku,“ zasmial sa Julo, ktorý však vzápätí Ivanu úplne odrovnal. „A aké majú potom takéto dievčatá vôbec využitie? Teda okrem toho, že budú poskytovať eskortné služby?“ opýtal sa jej priamo v živom vysielaní, načo sa ona zmohla iba na jediné. „Ha, ha, veď vtipy musia byť.“ Viršík sa však vôbec netváril, že by to hovoril zo žartu a s poslucháčkou sa už iba rýchlo rozlúčil a poprial jej pekný zvyšok nedele.

Vo veku 56 rokov zomrel známy rozhlasový moderátor Július Viršík. Zdroj: Archív NMH



„V 90. rokoch už boli tiež v rádiu programy, v ktorých sa venovali pesničky a bolo krásne, keď vtedy poslucháčka, volala sa Katka, chcela nejakú pesničku a povedala, že Julko, prosím ťa, nehovor do toho nič, lebo by som si chcela tú pesničku nahrať. On že jasné, nemám s tým problém. A odrazu v strede pesničky sa ozval Julov hlas: „Katka, nahrávaš, nahrávaš?” Potom to od neho dokonca odkukali aj konkurenti z iných rádií. On sa na tom výborne zabával a Katka ho zrejme doma išla zabiť (smiech). Dnes by mala nahrávka hodnotu zlata,” zaspomínal si DJ Julo alias Python.

Julove NAJ KAMEŇÁKY:

„Žena škrabká muža po chrbte, túli sa k nemu a hovorí mu: Drahýýý, ja by som sa tak chcela milovať. Bože, kde ti teraz zoženiem niekoho o pol tretej ráno!”

„Po vojne príde babka na miestny národný výbor a hovorí, že by chcela podporu, čo dáva štát ľuďom, ktorí pomáhali v odboji partizánom. Na výbore sa jej pýtajú: Dobre, babka, no a čo ste robili? Babka na to: Ja som im vozila do hory potraviny a pomáhala som im. A čo vám na to partizáni povedali? A babka: Že ‚danke schön‘. Babka, ale veď to boli Nemci! A babka: No dobre, ale východní.”

„Manželka vraví manželovi: Starký môj, na budúci týždeň máme 20. výročie svadby. Už si rozmýšľal, ako ho oslávime? Muž zdvihne tvár od novín a hovorí: Čo ja viem, minútou ticha?”

„Stojí nádejný samovrah na moste a pozerá dolu pripravený skočiť. Zrazu tam zbadá chlapíka, čo nemá ruky a tancuje popri rieke. Pomyslí si… Ach, ten život predsa asi nie je až taký zlý a zíde z mosta. Príde dole k chlapíkovi a ďakuje mu, že mu vlastne zachránil život. Chcel som skočiť z mosta a všetko to skončiť, ale uvidel som vás, ako tancujete a vtedy som si to rozmyslel. Vravím si, nemá ruky a predsa sa dokáže tešiť zo života. Bezruký chlapík mu odsekne: Fúú, ale ja tu netancujem, svrbí ma v zadku a nemôžem sa poškriabať!”

„Otázka na Rádio Jerevan: Aký je rozdiel medzi príjemným a perverzným? Odpoveď: Príjemné je, keď použijete pri milovaní pierko a perverzné je, keď použijete celé kura.”

„Dvaja humusáci idú po ulici, keď tu jeden z nich hovorí: Človeče, tu je nejaký divný smrad. Nepokadil si sa náhodou? Druhý to zásadne odmietne. Idú ďalej a prvý zase hovorí: Počuj a si si úplne istý, že nie? No jasné, že som, pokojne ti to ukážem! Tak si vyzlečie nohavice a tam lajno ako bič. Prvý hovorí: Ale veď si hovoril, že si sa nepokadil! A druhý na to: Jasné, že nie! To lajno tam už bolo, keď som tie nohavice našiel!”

Prečítajte si tiež: