Písal sa rok 1996 a novovzniknutá televízia Markíza začala vysielať aj reláciu o slovenskom a českom šoubiznise. Autorkou a zároveň prvou moderátorkou tohto úspešného projektu sa stala Erika Vincoureková. Prvotná Smotánka vyzerala podstatne inak, ako tá, ktorú poznáme v dnešnej dobe. Erika Vincoureková, napriek tomu, že bola v Markíze aj šéfkou publicistiky, sa z televízneho prostredia neskôr stiahla a začala sa venovať celkom inému povolaniu.

Erika Vincoureková v časoch Smotánky. Zdroj: TV Markíza

Z Eriky sa stala šamanka. „Ale nestiahla som sa úplne. Stále píšem na blog vydavateľstva ezoterickej literatúry, prekladám knihy, robím kurzy moderovania a tvorivého písania, napísala som knihu, píšem ďalšiu, chystám novú internetovú stránku Inšpirácie pre radosť a intenzívne sa venujem alternatívnej medicíne a informáciám o rozvoji osobnosti,“ povedala v roku 2018 pre týždenník Šarm Erika, ktorá sa v tom roku opäť objavila aj na televíznej obrazovke v dokumente RTVS Expremiéri. Tam pomáhala režisérovi vytvoriť dokument o Vladimírovi Mečiarovi, s ktorým mala vždy roky dobré vzťahy.

Erika Judínyová v Smotánke. Zdroj: TV MARKÍZA

V roku 2017 sa však na adresu Judínyovej vyjadrila poriadne kriticky. „Erika chcela byť vždy so všetkými zadobre, preto je ľahšie spýtať sa na kabelku a dovolenku, ako na nemanželské dieťa. Na takéto typy relácií treba rozhodne drzejšie typy – ako Tereza Pergnerová či Agáta Prachařová. To sú baby, ktoré do toho vedia vniesť vietor a šmrnc. V našej Smotánke už vopred viete, čo tam bude,. Samotná Smotánka ma potom zaujímala len preto, či sa, a teraz budem veľmi zlomyseľná, naučí chodiť na tých podpätkoch. Či urobí aspoň dva kroky tak, aby nevyzerala, že ide z krčmy. Inak je to zlaté dievča, nech robí, čo môže. Svoj tieň nikto neprekročí“ povedala vtedy pre Život. A ako vyzerá Erika dnes?

Po Erike Vincourekovej prevzala moderátorskú štafetu už vtedy u divákov veľmi obľúbená Janka Hospodárová. Tá sa venovala tejto relácii približne tri roky. Jej miesto v Smotánke v roku 2002 zaujala Lucia Hablovičová. Lucia sa neskôr relácii venovala aj po dramaturgickej stránke a na poste moderátorky skončila v roku 2005. Po Lucii prebrala moderátorskú štafetu Erika Judínyová. Tá sa na tvorbe Smotánky podieľala ako redaktorka ešte v jej začiatkoch. Erika okrem moderovania dohliada aj na vznik celej relácie ako dramaturgička a režisérka.

Prečítajte si tiež: