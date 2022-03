Janka a Jozef sa prvýkrát videli až pri oltári. Čo im vtedy skutočne preblyslo mysľou? „Keď som prvýkrát uvidela, ako sa usmieva, že mal až jamky v lícach, tak som si povedala, že asi sa mu páčim, tak mi odľahlo. Bála som sa, či sa mu budem páčiť. Naši boli tiež spokojní, lebo videli, že je vysmiaty a zábavný. Dával také šplechy, že na svadbe sme išli do kolien,” povedala Janka. A ako to vnímal Jožko?

Jožo a Janka boli hosťami Telerána. Zdroj: tv markíza

„Ja som bol v strašnom strese, všetky oči boli na mne, nevedel som, či sa pozerať doľava alebo doprava. Bol som však potešený, keď prišla, už na prvý pohľad vyzerala dobre. Tiež som mal obavy, či sa jej budem páčiť. Celé to bolo stresujúce,” priznal s tým, že pred nevestou tajil jednu vec: „Nepriznal som sa, že sa bojím lietania.” Janka to však vycítila už pred svadobnou cestou. „Už keď nám povedali, že ideme do Mexika, hneď sa opýtal, koľko trvá let. Vtedy mi trochu došlo, že sa asi bojí - a priznal to až počas letu,” zverila sa. „Nepriznal som sa, že sa bojím lietania. Nemal som odvahu,” dodal Jožo.

