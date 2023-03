Jeho smrť si nikto nevie vysvetliť. Jozef v pondelok o 4.27 ráno napísal mrazivý status, v ktorom poďakoval dvom konkrétnym osobám. „Radšej sa zabijem sám, ako by to mali spraviť iní…“ napísal na Facebook. Niekoľko kamarátov sa mu snažilo dohovoriť, ale už bolo neskoro. Krátko nato sa už pod príspevkom začali zbierať komentáre smútiacich ľudí pýtajúcich sa, prečo sa niečo také strašné muselo stať. Jeho slová v statuse však rozvírili obrovskú diskusiu a ľudia sa pýtajú, čo tým vlastne myslel. Kamaráti a kolegovia ho poznali ako večne usmiateho a citlivého chlapca a nikomu ani len nenapadlo, že vo svojom vnútri prežíval obrovské trápenie.

Smutnú správu potvrdilo aj solárium, kde Jožko pracoval. Zdroj: Facebook Solárne Štúdio Hawaii

„Môj milovaný synček,“ napísala s obrovským žiaľom jeho mama Jaroslava. Jej slová plné bolesti sa objavili pod fotkou, ktorú zverejnilo solárium, kde pracoval. „Joyko, toto si nám nemal urobiť, len tak odísť, veď sme ťa tak veľmi všetci ľúbili! Nieeeeeee,“ oplakávala ho milovaná mama a z jej slov je jasné, že mal zrejme naozaj spáchať samovraždu. „Prečo, môj braček? Joyko, to nemôže byť pravda... Prečo? Radšej si mal ísť na ten vysnívaný opustený ostrov,“ napísala jeho sestra Veronika, ktorú smrť brata mimoriadne zasiahla.

Jozef Rakyta (†33), ktorý sa pred rokmi v SuperStar dostal až do semifinále, si zrejme sám siahol na život. Pred smrťou napísal mrazivé slová na rozlúčku. Zdroj: Facebook J.R.

Čo sa presne stalo? „Na Dúbravskú ulicu v Prievidzi bola dňa 6. 3. o 4,47 vyslaná posádka ZZS k mužovi nezistenej totožnosti, ležiacemu na zemi, ktorý nejavil známky života. Po ukončení neúspešnej resuscitácie posádka konštatovala smrť pacienta a na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. Zásah prebiehal v súčinnosti s privolanou políciou,“ napísali nám z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.

Priznal, čo ho v živote trápilo...

Čo sa mu pred smrťou muselo víriť v hlave, sa už nikto nedozvie… Čo však vnútorne prežíval, možno dedukovať z jeho mnohých príspevkov, ktoré pridával na Facebook. V nich priznal, čo ho trápilo. ,,Ach, to som si znova poreval. Film o priateľovi, ktorý odstaví celý svoj súkromný život len kvôli tomu, aby pomáhal svojim naj kamošom, aj keď sa sám trápi, ale nedáva to najavo, namiesto toho len rozdáva radosť okolo seba. Niekto natočil film o mne! A ešte má cez 30 a býva u rodičov a nevie mať partnerské vzťahy, lebo sa ich bojí! Kks, no poreval som si statočne...” napísal na konci minulého roka.

