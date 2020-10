Len štyridsaťsedemročný bloger zomrel podľa manželky v sanitke počas prevozu do nemocnice. Pár hodín predtým pridal ešte na svoj profil na sociálnej sieti mrazivé video. To dokonca zverejnilo aj samotné ministerstvo zdravotníctva. Ako dôvod zdieľania uviedlo: „Preto, lebo veríme, že Jozef Kmeťo chcel varovať čo najviac ľudí, aby si dávali pozor, nepodceňovali opatrenia, neverili dezinformáciam o neexistencii vírusu a správali sa zodpovedne.“



„Nikdy sa nedajte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí neveria na koronavírus, ani nič podobné. Živým príkladom COVIDU-19 som ja. Dnes ma berie sanitka do nemocnice, pretože moje dýchanie sa veľmi, veľmi zhoršilo. Ide o vážny stav, odvážajú ma na infekčné oddelenie,“ prihovoril sa Jozef krátko pred smrťou priateľom cez Facebook. „Ja by som bol veľmi rád, keby ste ľudí, ktorí neveria a myslia si, že koronavírus je len chripôčka, začali konečne posielať do zadku, pretože to nie je pravda. Viete, čo je najhoršie? Najhoršie je, že nevinní ľudia na to doplácajú. Ja neviem, ako dopadnem, ale chcel som vám to povedať, nedajte sa ovplyvňovať, chráňte sa, noste rúška. Držte mi palce. Pokiaľ možno silu, ak vôbec ešte nejaká sila bude. Ahojte, držte mi palce,“ zneli jeho posledné slová.

O niekoľko hodín neskôr sa na jeho profile objavila informácia, že už nie je medzi nami. Nie je však stále jasné, či koronavírus bol jednoznačnou príčinou úmrtia.

Jozef Kmeťo (†47) nahral video so srdcervúcim odkazom. Zdroj: fb

Už v roku 2015 Jozef priznal vo svojom blogu, že ho trápia mnohé zdravotné problémy. ,,Ako 19-ročný som mal 110 kg. Vždy som bol ‚macko’, vždy som patril k tým, čo majú kilá navyše... Dnes zomieram,“ priznal pred 5 rokmi. ,,Neskôr sa mi začala točiť hlava, mal som neustále závraty, odpadával som, vracal, nevedel som sa udržať na nohách. Tento stav ma dostal na pol roka do nemocnice a ďalší polrok som bol doma na maródke. Lekári si mysleli, že mám azda poškodený mozog alebo tumor na mozgu. Až jeden lekár zistil diagnózu a dostal som liečbu, ktorá ma vrátila do normálu. Samozrejme, že sa to podpísalo zase na mojej váhe. Za ten čas som pribral zo 120 kg na 140 kg. Toto priberanie sa najviac podpísalo na mojom srdiečku. Začalo sa mi ťažko dýchať, problémy so srdiečkom ma doslova ničili. Dostával som sa do depresií a myslel som, že azda prichádza posledné obdobie môjho života,“ opísal svoje stavy pred 30-kou a následne to, ako sa cítil v roku 2015.

„Mám 42 a moja budúcnosť je neistá, ak sa doslova nestane zázrak, meno Jozef Kmeťo bude vyryté už len na náhrobnom kameni. Preto som sa rozhodol otvorene napísať tento článok, aby bol akýmsi posolstvom pre vás všetkých, ktorí máte problém s nadváhou, robte s tým niečo, pokiaľ je čas,“ písal, a akoby vtedy tušil, že mu skutočne ostáva už iba pár rokov života.

Igor Bukovský zverejnil ešte v ten večer alarmujúce video. Zdroj: YouTube

Nie je totiž tajomstvom, že obézni ľudia, ktorí dostanú koronu, bojujú s ochorením horšie. Nato upozorňuje dookola aj odborník Igor Bukovský, ktorý v pondelok večer nahral nové video. ,,Na moje veľké potešenie už oficiálne sa začína hovoriť o tom, že najväčším rizikovým faktorom pre vznik infekcie, pre ťažký priebeh infekcie a pre úmrtie na infekciu novým typom koronavírusu je obezita! Už od jari vyzývam vládu, aby verejne komunikovala potrebu schudnúť, vláda s tým nič neurobila,“ prihovoril sa opäť ľuďom Bukovský.

,,Bez ohľadu nato, či pán bol pozitívny na covid alebo nie, až pitva môže preukázať príčinu úmrtia. Ale súčasné dáta z celého sveta naznačujú, že obezita je najhlavnejším a najdôležitejším rizikom nielen vzniku infekcie ale aj ťažkého priebehu a úmrtia na následky infekcie nového typu korona vírusu,“ povedal nám Bukovský.

