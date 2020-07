Lekári stále dúfali, že sa preberie a konečne sa to stalo skutočnosťou. Josef Laufer, ktorý o pár dní oslávi už 81. narodeniny, je čiastočne pri vedomí. Toto sú najnovšie informácie o legendárnom spevákovi. „To ale neznamená, že komunikuje, hýbe sa, reaguje a má sa k svetu. To vôbec nie!“vysvetlil českému Blesku zdroj zo spevákovho okolia. „Je to ale dobrý signál, že má tuhý koreň. A predovšetkým je to nádej,“poznamenal zdroj.

Josef Laufer Zdroj: Blesk.cz

Informácie potvrdila aj spevákova dcéra. „Otec je v rekonvalescencii, lieči sa a rehabilituje,“ povedala Blesku Ester Lauferová (50). Viac k tomu nechce, ani nemôže povedať, lebo by to bolo podľa jej slov predčasné. „Je to veľký bojovník a obrovský milovník života. Pevne verím, že se z toho dostane,“zverila sa Ester, ktorá pracuje v oblasti humanitárnej činnosti predovšetkým v zahraničí. S jej povolaním sa teraz ale musela rozlúčiť. Pandémia jej znemožnila cestovať a nemohúceho nemá iba otca, ale i mamu. Kostýmová výtvarníčka Irena Greifová, ktorá sa po prekonaní toxického šoku musela znova učiť chodiť, je opäť na vozíku.

Odkaz fanúšikom

Ester teší, že sa o jej otca zaujíma toľko ľudí. „Všetkým jeho fanúšikom, kamarátom a kolegom chcem veľmi poďakovať za záujem. Zároveň by som im ale rada odkázala, že pri otcovi sú akékoľvek návštevy nemožné. Chodím za ním zatiaľ iba ja. Ani mama za ním nebola,“odkázala Lauferová.