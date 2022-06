Josef Abrhám († 82) zomrel 16. mája, no doteraz nebol pochovaný. Syn Josef nedávno prezradil, že rozlúčka s otcom bude rovnako ako v prípade manželky Libušky Šafránkovej († 68) v Kostole sv. Anežky. Konečne je známe i jeho parte.

Len štyri dni pred pohrebom rodina zverejnila parte národom milovaného herca. A ako sa možno čakalo, parte je naozaj netradičné. Abrhám bol nielen skvelý herec, ale aj skvelý klavirista a milovník džezu. Preto aj rodina pozmenila slovo Božie z Biblie. Miesto typického „Chléb nám vezdejší, dej nám dnes” je cez fotku napísané „Chléb náš vedlejší, dejž nám jazz”. Parte visí už aj na dverách kostola. Pohreb sa bude konať 6. júna o 13. hodine v Kostole sv. Anežky.

Josef Abrhám si na sklonku života z pracovných ponúk mimoriadne precízne vyberal. Zdroj: ČT

Na rozlúčke by nemali chýbať syn Josef s manželkou Ľudmilou a so štyrmi deťmi – Josefom, Antonínom, Laurou a Benjamínom, potom sestra Abrháma Božena, prezývaná Boca, a sestra Libušky Šafránkovej Miroslava s manželom Miroslavom Drozdom.

Ako to bude prebiehať v pondelok? Najnovšie informácie priniesol web Prima News CNN. Od 12 hodín sa otvoria dvere kostola, kde si bude môcť verejnosť uctiť Abrhámovu pamiatku a položiť kvety. O 13. hodine začne smútočná omša, ktorá sa neuskutoční iba v kruhu rodiny zosnulého herca, ale bude prístupná aj verejnosti. Doprava na Spořilov bude v deň pohrebu posilnená, autobusovou linkou 138. Tí, čo na miesto prídu autom, budú môcť zaparkovať v priestranstve pod hlavnou ulicou na Roztylskom námestí. Celý priestor okolo kostola bude zaisťovať a monitorovať polícia spoločne so strážnikmi. Rakvu s pozostatkami Josefa Abrháma neponesie jeho syn, ale postará sa o to pohrebná služba, ako tomu bolo na pohrebe Libušky Šafránkovej. Hoci populárny herec mal mnoho priateľov a známych, budú smútočné príhovory v kompetencii rodiny.