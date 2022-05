Hoci slovenskí diváci temperamentného Kubánca Jorgeho spoznali iba nedávno, v Nemecku je už roky veľkou hviezdou, kde je stabilnou súčasťou poroty tiež v šou Let´s Dance. preslávil aj ako choreograf v šou Germany's Next Topmodel, ktorú režírovala Heidi Klum. No a nielen u nás, ale aj tam pravidelne predvádza svoje módne kreácie. Výstredné kúsky nosí aj mimo kamier. Jorge tak nepochybne svojimi módnymi výstrelkami vytŕča z davu. My Slováci sme síce dosť prudérny národ, no Jorge si za krátky čas získal pomerne dosť fanúšikov. Diváci si ho obľúbili a dokonca akceptujú aj jeho výstrednosť a homosexuálnu orientáciu, ktorou sa absolútne netají.

Porotca Jorge González. Zdroj: Instagram Jorge González

Jorge je pomerne často aktívny na sociálnych sieťach, kde fanúšikov zásobuje fotkami aj zo svojho súkromia. Tentokrát mierne pritvrdil, keď sa pochválil zábermi z kúpeľne. Pochválil sa nimi v utorok a sú z jeho hotelovej izby, kde každý víkend prespával v centre Bratislavy, keď z Nemecka dochádzal na živé prenosy Let's Dance. "Takto som skončil po Let's Dance a po afterpárty. Šťastný!" napísal Jorge k záberom, ako leží vo vani plnej vody a peny. Nie je žiadnym tajomstvom, že po finále sa veselo žúrovalo až do skorého rána...