Herec Jiří Krampol nabral sily a napriek veľmi ťažkej situácii opísal, čo sa presne v pondelok, kedy náhle zomrela jeho milovaná manželka Hana, stalo. „Bolo jej zle. S námahou zjedla dva kúsky mäsa. Zrazu sa postavila, že jej je zle a že musí ísť na WC. Cestou padla na zem. Rýchlo som ju zdvihol a skúšal jej dať umelé dýchanie. Nič nepomohlo, doktor mi potom povedal, že vykrvácala zo žalúdočného vredu. Vred jej už raz praskol, v nemocnici jej museli dávať transfúziu. Vtedy ju zachránili,"povzdychol si Krampol pre český Blesk a dodal, že o pár dní mali ísť konečne spolu na dovolenku.

Helena Krampolová fajčila jednu cigaretu za druhou. Zdroj: archív

„Zaplatil som od 16. augusta pár dní na Morave, chcel som jej urobiť radosť. Posledné roky bola stále v nemocniciach, tak sa veľmi tešila, že zase vypadne niekam inde,"pokračoval herec, ktorý nevie, ako sa zmieri so stratou milovanej ženy. „Úplne som na nej visel. Mal som ju strašne rád. Je mi veľmi ľúto, že odišla, neviem, ako to sám teraz zvládnem. A myslím, že ma ešte ten pravý smútok nečapol, asi mi to ešte nedošlo, je to zatiaľ iba pár hodín," hovorí Krampol, ktorému ju teraz oporou jeho manažér Miloš Schmiedberger. "Hanička bola už teraz dobrá, veselá, všetko vyzeralo sľubne. Mal som z toho veľkú radosť. Veril som, že to bude už fajn a že nás čakajú ešte pekné roky," dodal so smútkom v hlase herec.