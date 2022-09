Jessica z Extrémnych premien: Ľudia sa do nej poriadne pustili! Ešte 15 kg dole a bude to O.K.

Jessica vďaka Marošovi Molnárovi schudla 46 kíl. Po galavečere, ktorý sa točil v júni 2022, však znova mierne pribrala. Koľko váži dnes? „Posledné mesiace to už bol masaker. Povedala by som, že som bola na hrane: viac cvičiť, minimum jedla, čo mi spôsobilo aj určite komplikácie. Preto po galavečere bolo najdôležitejšie dostať sa do systému, začať jesť normálne, ako som bola pôvodne nastavená. To mi trošku na čísle uškodilo a išla som tri kilá hore. Potom som sa dostala na váhu, akú som mala na galavečere. Teraz pokračujem, aby som sa dostala na váhu, ktorú chcem ja,” prezradila pre markíza.sk. Mladá blondínka však s chudnutím doslova bojovala, keďže počas roka sa jej nepodarilo dosiahnuť plánované výsledky. Aj keď veľmi chcela, schudnúť kilá, ktoré mala predpísané, sa jej nepodarilo. Ľuďom bolo ľúto, že neurobila väčší progres.

Jessica Záhradová sa vyjedla na 135 kíl. Na snímke počas váženia s Marošom Molnárom. Zdroj: tv markíza

"Najslabšia premena za mňa na to, aká je mladá. Čakala som od nej viac! Nešla na 100%, ale je pekná, možno sa jej ešte podarí schudnúť," napísala diváčka Petra. "Progres určite urobila, všetka česť, ale potenciál vzhľadom na vek a možnosti nenaplnila….zatiaľ najslabšia premena, aj keď príbeh pekný. Držím palce ďalej," doplnil ju divák Mišo. "Zatiaľ najkrajšia súťažiaca. Síce trochu nenaplnený potenciál, ale aj tak veľký rešpekt. Ešte 15 kg dole a bude to paráda," zhodnotil divák Viktor. "Slabá premena, ešte určite aspoň mínus 10 kg," zhodla sa tiež diváčka Ivana. Jessice však táto šou okrem novej postavy, na ktorej ešte zamaká, priniesla lásku, ktorú si nevie vynachváliť. S Ľubom, ktorý chudol pred ňou, už nejaký mesiac zdieľajú spoločnú domácnosť u nej v byte v Bratislave.