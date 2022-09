Päť rokov spolu veľmi často vystupovali, cestovali po zájazdoch, stáli vedľa seba na javisku, bavili sa spolu po koncertoch. Stále nič?

A čo ak vám napovieme, že ho na veľké javiská vytiahla spolu s ďalším kolegom práve Hana Zagorová? Keď dodáme, že v 80. rokoch v trojici naspievali hity ako Můj čas či Černý páv a keď spomenieme megahit Holky z naší školky, už vám je to určite jasné.

Verejná rozlúčka so zosnulou českou speváčkou Hanou Zagorovou bola v stredu v pražskom divadle Kalich. Predtým v utorok sa s ňou blízki rozlúčili na zádušnej omši. Zdroj: KAROL FARKAŠ

Áno, na fotografii zo zádušnej omše za milovanou speváčkou je spevák Petr Kotvald (63). Iste však uznáte, že od čias, čo spieval s Hanou Zagorovou a Stanislavom Hložkom (67) sa riadne zmenil!

Ako sa zmenili Petr a Standa si pozrite v galérii!

Obaja speváci prišli v utorok aj na zádušnú omšu do kostola na pražskej Malej Strane. Včera si Petr Kotvald zaspomínal pre TV Prima na obodbie pred 35 rokmi, kedy vystupoval s Hankou a Standom. "To bolo úžasné životné stretnutie, na ktoré sa nedá zabudnúť. Nesiem si sebou hromadu úžasných spomienok," povedal spevák pre Show Time TV Prima. "Mnohé spomienky nie sú publikovateľné, pretože my sme sa bavili. Boli sme mladí a užívali sme si to. Hanka bola skvelý parťák, bola zábavná, bola vtipná," prezradil Petr Kotvald.

To je zmena! Z nezbedného mladíka je seriózny pán v rokoch. Zdroj: blesk.cz

Pred rokom bol u Hanky doma, na jej povestnom instagramovom rande, z ktorého sa spolu prihovorili fanúšikom cez sociálnu sieť. "Bolo to veľmi príjemné rozprávanie. Zavŕšili sme ho výborným veterníkom a kávičkou s Hankou a Štefanom," povedal Kotvald.

V bližšom kontakte so speváčkou však neboli. "Takže správa o jej smrti bola aj pre mňa náhla, ako blesk z čistého neba," potvrdil TV Prima.

Petr Kotvald spomínal na Hanku v relácii TV Prima Show Time. Zdroj: TV Prima

Pred tridsiatimi rokmi praskol Kotvaldovi vred na dvanástorníku a šlo mu o život. „Sľúbil som si, že uberiem a nebudem za každú cenu tlačiť na pílu. Rozhodol som sa, že budem robiť veci jednoducho a v pokoji. Ako prídu, tak prídu,“ povedal pre český denník Blesk. A darí sa mu to úspešne dodržať.

