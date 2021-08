V posledných rokoch síce už nechodila, ale mozog jej stále fungoval. Herečka preto do poslednej chvíle prosila filmárov o to, aby jej pomohli vrátiť sa pred kameru. „Splňte mi posledné želanie a dajte mi úlohu! Aj keď len malú... hlavne nejakú!“

Zdenka Procházková zomrela vo veku 95 rokov. Zdroj: Zdenka Procházková

Herečke mohli jej vitalitu a esprit všetci závidieť. Točila v Rakúsku, ktoré bolo jej druhým domovom, nekonečný rodinný seriál a občas dostala rolu aj doma. Až dovtedy, kým neprišli problémy s chrbticou. „Bojím sa operácie,“ priznala Blesku sama Procházková. „Hlavne kvôli narkóze. Nikto vám nezaručí, že to mozog zvládne...“ Preto výmenu boľavého kĺbu odmietala. Lenže artróza sa stupňovala a Zdenka nakoniec musela používatiť invalidný vozík. Postupne bola nútená odmietať prácu. A čo bolo najhoršie, zrazu už nebola schopná zvládať starostlivosť sama o seba. Ubytovala sa v domove pre seniorov.

Herečka do poslednej chvíle prosila filmárov o to, aby jej pomohli vrátiť sa pred kameru. „Splňte mi posledné želanie a dajte mi rolu! Aj keď len malinkú... hlavne nejakú!“ Nechápala, prečo na ňu všetci zrazu zabudli. Dokázala vypredať aj viedenský Burgtheater, nemala deti ani príbuzných a celý život žila len pre svoju profesiu.

„Preboha, mám toĹko rokov, koľko mám. Prečo to nevyužijete? Síce nechodím, som na vozíčku, inak som ale pohyblivá. A hlavne mi to stále perfektne myslí,“ odkazovala scenáristom a režisérom. „Je mi trápne sa ponúkať, ale stálo by za to napísať mi rolu na telo. Nenechajte ma takto umrieť! Tak veľmi chcem ešte pracovať!“ prosila herečka. Márne...