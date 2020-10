Iba štyri roky vydržalo herečke Vlastine Svátkovej (38) druhé manželstvo s producentom Jiřím Kounickým. Napriek tomu, že sa vzťah ešte snažili zachrániť, nepodarilo sa im to. Bol to práve on, kto sa rozhodol ich zväzok ukončiť.

Už dlhší čas Vlastina Svátková vo svojich statusoch na sociálnej sieti naznačovala, že jej manželstvo prechádza veľkou krízou. Vo februári oznámila, že sa ide zrejme rozvádzať, no napokon to s mužom ustáli. Teraz však podal žiadosť rovno on.

Vlastina Svátková Zdroj: Profimedia

„Manžel sa to rozhodol riešiť rozvodom a ja to rešpektujem. Bola som naivná, žila som podľa nejakých vysnívaných predstáv a nevidela realitu. Stále som sa snažila, aby všetko bolo skvelé a dokonalé, ale to nie je,“ zverila sa Blesku herečka, ktorá je s manželom ešte stále pod jednou strechou. „Je to tak, bývame stále spolu. Jednoducho nejako nemáme nič iné, tak je to takto,“dodala Svátková, ktorej tak skrachovalo už druhé manželstvo. To prvé s režisérom Danom Svátkom vydržalo sedem rokov.

Prečítajte si tiež: