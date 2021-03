Po odvysielaní ich ,,svadby” diváci nenachádzali slová. Adam a Veronika všetkých okúzlili tým, ako k sebe perfektne pasovali. Adam neskrýval nadšenie a okamžite priznal, že ho Veronika veľmi priťahuje a rovnako sa vyjadrila aj nevesta. Dvojica si neustále vymieňala vášnivé bozky a dokonca prvú noc strávila v jednej posteli.

Najprv sa od seba nevedeli odtrhnúť, no na svadobnej ceste už prišli prvé problémy. Zdroj: tv markíza

Následne, o pár dní, spolu Adam a Veronika odleteli na svadobnú cestu do Dubaja. A len čo prišli na hotel, Veronika na kameru priznala, že miestami jej ide 25-ročný barber už poriadne na nervy. ,,Trošku ma začína iritovať také to jeho macherské správanie, tá chôdza, to, jak na mňa vyštekol ,to nééé, to néépojdeš spať, si normálna?´ Ja na takéto zaobchádzanie nie som zvyknutá,” priznala rozladená Veronika s tým, že postupne tá eufória akoby upadáva.

Druhý párik zo šou Svadba na prvý pohľad Veronika a Adam. Zdroj: tv markíza

,,Adam pôsobil celkom vyspelo, no potom, keď som ho začala bližšie spoznávať a všímať si detaily, ako reaguje v určitých situáciách, začala som pociťovať ten vekový rozdiel. Je citeľné, že je mladší a je to pre mňa niečo úplne iné, na čo som bola zvyknutá. Asi preto mi to nevyhovuje. Doteraz mi vyhovovali skôr tí starší,” zdôverila sa blondínka. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.