Hoci má Sanel iba rok a dva mesiace, už teraz môže udávať trendy. Rodičia Jasmina a Rytmus mu kupujú módne kúsky a pokojne by sme ich dieťa mohli nazvať ako najštýlovejšieho chlapčeka nášho šoubiznisu. Jasmina si nedávno s Rytmusom a ich synčekom vyrazili na výlet do Viedne. A Alagič sa fotkou so Sanelom aj pochválila. ,,A že budem raz až takto strašne zamilovaná do dvoch Paťkov, to by ma fakt nenapadlo,“ napísalak záberu. Všetkých však najviac zaujal práve malý Sanel. Ten bol nahodený ako malá celebrita a už teraz akoby tatkovi z oka vypadol.

Šťastní rodičia Rytmus a Jasmina. Zdroj: Instagram