Keď sa Jasmina Alagič objavila na obrazovkách ako moderátorka SuperStar, mnohí si dávali otázku, odkiaľ táto brunetka je. Málokto vedel, že kedysi bola finalistkou Miss Universe a už roky pracuje pre módnu televíziu. Rytmusova láska si okamžite vyslúžila prezývku exotická kráska. Tá sa už onedlho prestaví ako spolumoderátorka zábavnej šou Česko Slovensko má talent. Ešte predtým sa však vybrala s rodinkou na dovolenku k Jadranu. Spoločnosť jej okrem manžela Rytmusa a syna Sanela robí aj dôverný kamarát, stylista a vizážista Milan Švingál.

Jasmina Alagič Zdroj: instagram jasmina alagič

No a aká by to bola dovolenka bez plaviek?! Jasmina sa pochválila krátkym videom, na ktorom má na sebe dvojdielne plavky a moderátorka tak po roku ukázala svoje krivky. Povedali by ste do nej, že je mamou malého synčeka? Mnohé mamičky zrejme pri pohľade na jej postavičku puknú závisťou...